Можно будет обновиться на новое поколение процессоров не меняя плату.

Производители уже выпускают обновления BIOS с поддержкой будущих процессоров Intel Raptor Lake-S для материнских плат на базе чипсетов Intel 600-серии. Компания MSI в числе этих производителей, правда пока официального объявления на сайте нет, а о появлении поддержки сообщает ресурс Wccftech, заметивший доступность новых версий BIOS на страницах поддержки ряда материнских плат.

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Составленный ресурсом список уже содержит платы LGA 1700 на базе чипсетов Z690, H670, B660 и H610, что указывает на намерения производителя обеспечить полную поддержку процессоров Intel 13-го поколения для всех своих материнских плат 600 серии. По данным Wccftech, новые версии прошивки должны выпустить для всех моделей в ближайшие недели.

MSI Для этих плат обновления уже доступны. Источник: Wccftech

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Определённо, это отличные новости для владельцев новых платформ и даже для тех, кто только собирается собрать новую систему на платформе Intel LGA 1700, не дожидаясь выхода новых материнских плат. В дальнейшем проблем с обновлением процессора быть не должно. Процессоры Intel Raptor Lake-S для настольных ПК предложат больше ядер, больше кэш-памяти, большие частоты и другие улучшения, флагман вчера отметился в бенчмарке Geekbench и опередил все современные потребительские процессоры.