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Предполагаемые PCI ID настольных и мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 появились в сети
В списке отметился флагман RTX 4090.
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Вслед за некоторыми сведениями о видеокартах AMD Radeon появились первые упоминания новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 в базе данных идентификаторов PCI устройств, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Во-первых, в списке появилась флагманская RTX 4090, которая, по слухам, первой появится на рынке. Её идентификатор 2684, а обозначение графического процессора AD102, как и предполагалось ранее. Не исключено, что идентификатор относится к тестовой видеокарте и у финальной версии он будет другой.

Источник: The PCI ID Repository

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Во-вторых, появились предполагаемые идентификаторы мобильных видеокарт RTX 40, они начинаются с GN21. Ресурс отмечает, что информация была опубликована тем же пользователем под псевдонимом Faintsnow, что в прошлом заблаговременно предоставил данные для ряда невыпущенных мобильных видеокарт Ampere.

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Официальные сроки анонса и запуска линейки неизвестны, ожидают настольные видеокарты не ранее чем через 3 месяца, мобильные обычно выходят позже, возможно, они появятся к 4 кварталу этого года или 1 кварталу следующего. Никакой определённости со сроками нет, график может зависеть от появления новых платформ AMD и Intel, а также запасов видеокарт текущего поколения.

Источник:
The PCI ID Repository
LaptopVideo2Go
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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