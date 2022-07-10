Вслед за некоторыми сведениями о видеокартах AMD Radeon появились первые упоминания новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 в базе данных идентификаторов PCI устройств, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Во-первых, в списке появилась флагманская RTX 4090, которая, по слухам, первой появится на рынке. Её идентификатор 2684, а обозначение графического процессора AD102, как и предполагалось ранее. Не исключено, что идентификатор относится к тестовой видеокарте и у финальной версии он будет другой.
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Во-вторых, появились предполагаемые идентификаторы мобильных видеокарт RTX 40, они начинаются с GN21. Ресурс отмечает, что информация была опубликована тем же пользователем под псевдонимом Faintsnow, что в прошлом заблаговременно предоставил данные для ряда невыпущенных мобильных видеокарт Ampere.
Официальные сроки анонса и запуска линейки неизвестны, ожидают настольные видеокарты не ранее чем через 3 месяца, мобильные обычно выходят позже, возможно, они появятся к 4 кварталу этого года или 1 кварталу следующего. Никакой определённости со сроками нет, график может зависеть от появления новых платформ AMD и Intel, а также запасов видеокарт текущего поколения.
- Источник:
- The PCI ID Repository
- LaptopVideo2Go
- VideoCardz