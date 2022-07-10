Цикл подготовки программного обеспечения перед запуском следующей серии видеокарт AMD Radeon идёт полным ходом, что видно по изменениям в открытых графических драйверах и репозиториях Linux. Следящий за изменениями автор ресурса Coelacanth's Dream заметил четыре идентификатора архитектуры GFX11, наиболее известной как RDNA 3, сообщает VideoCardz. В результате длительных поисков и сопоставления информации из разных исправлений энтузиаст смог найти версии контроллеров дисплея AMD Display Core Next (DCN) будущих графических процессоров.
реклама
В конечном итоге специалист делает вывод, что графический процессор GFX1103, скорее всего, имеющий отношение к APU Phoenix Point, использует движок DCN 3.1.4, в то время как графические процессоры RDNA 3 для дискретных видеокарт получат DCN версии 3.2.x. В чём отличия, пока неизвестно. Судя по изменениям, и та, и другая версия поддерживает вывод изображения на 4 дисплея, но ориентироваться на эту информацию пока не стоит, в будущих патчах могут быть сделаны исправления.
Что касается слухов о наличии в APU Phoenix Point большой общей кэш-памяти для вычислительного и графического процессора, которая могла бы выполнять роль Infinity Cache, в коде нет никаких упоминаний, подтверждающих это.
- Источник:
- Coelacanth's Dream
- VideoCardz