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Новая функция Google Chrome должна увеличить время автономной работы
Тестирование проходит без проблем и, вероятно, скоро функция появится в основной версии.
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Пользователи мобильных устройств выбирают веб-браузер не только из соображений производительности, приватности, удобства, но и воздействия на время автономной работы. В этом браузеры тоже отличаются и порой значительно. Google Chrome довольно неплох, когда разговор заходит об экономии заряда батареи и в ближайшее время браузер может получить ещё одну полезную настройку, которая позволит продлить время автономной работы, сообщает gHacks.

Источник: Chrome Canary или Dev 105.0.x.x

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На данный момент в предварительных версиях Google Chrome Canary и Dev успешно тестируется настройка Quick Intensive Throttling after loading. Она позволяет гораздо раньше ограничить частоту опроса таймеров JavaScript на веб-страницах, загружаемых в фоновом режиме. Стандартный сценарий поведения браузера предполагает, что активность JavaScript будет снижена только спустя 5 минут — довольно большой промежуток времени. Новая функция сократит его до 10 секунд и в определённых сценариях это может значительно улучшить показатели автономности, экономя около 10% процессорного времени на неактивных вкладках.

Источник:
gHacks
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#google #google chrome #браузер
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