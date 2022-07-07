У AMD есть преимущество над NVIDIA в плане эффективности.

Старший вице-президент, научный сотрудник и архитектор AMD Сэм Наффцигер (Sam Naffziger) дал большое интервью изданию VentureBeat, где коснулся крайне актуального вопроса энергоэффективности графических процессоров. В частности, специалист рассказал, чем видеокарты Radeon лучше конкурентов.

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Долгосрочный план AMD включает четыре поколения графических процессоров и первое поколение RDNA обеспечило 50% прирост производительности на ватт за счёт перехода на 7-нм техпроцесс и других улучшений, рассказал Наффцигер. С той же 7-нм технологией компании удалось повысить этот показатель ещё на 50% в RDNA 2 и темпы роста эффективности сохраняются для RDNA 3. Одной из составляющих этого результата является совместная работа между отделами и обмен инновациями, во многом повысить эффективность RDNA 2 помогли разработчики процессоров Ryzen, так видеокарты получили продвинутое управление питанием, Infinity Cache и другие улучшения.

Уникальная особенность графических процессоров AMD — рекордный уровень частот при низком напряжении. Этого удалось добиться за счёт систематических исследований и перепроектирования. На данный момент в компании добились частот выше 2,5 ГГц. Наффцигер считает, что NVIDIA может достичь такого уровня при высоком напряжении 1,2…1,3 В, а значит и при высоком энергопотреблении — мощность является квадратичной функцией напряжения.

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Говоря о Infinity Cache, Наффцигер отметил, что он очень энергоэффективен и обладает очень высокой пропускной способностью. В компании существовала некоторая неопределённость, оправдается ли это решение, как оказалось, большой кэш отлично подходит для графического процессора. Специалист обратил внимание, что NVIDIA тоже следует по пути увеличения кэш-памяти последнего уровня. Ещё одно большое преимущество AMD — мульти-чип компоновка, специалист считает, что NVIDIA будет вынуждена использовать этот подход в следующих поколениях графических процессоров.