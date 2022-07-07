Компания Realme готовится к выпуску смартфона флагманского уровня Realme GT2 Explorer Master Edition. Над внешним видом новинки работал известный дизайнер Джэ Джунг (Jae Jung), смартфон выглядит стильно, привлекая внимание необычной металлической рамкой, задней крышкой из экокожи и приятной расцветкой. Среди известных особенностей наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и красочный дисплей HDR10+ с частотой обновления 120 Гц и узким «подбородком». Сегодня официально стала известна ещё одна деталь, которая может выделить новинку среди конкурентов — GT2 Explorer Master становится первым в мире смартфоном с оперативной памятью LPDDR5X.
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Новая оперативная память LPDDR5X предлагает более высокие скорости, при меньшем энергопотреблении. Скорость возрастает более чем на 30%, до 8,5 Гбит/с, а энергопотребление снижается на 20%, что позволит не только сделать смартфон быстрее и отзывчивее, но и увеличить время его автономной работы. Как отмечает GSMArena, на данный момент к производству чипов памяти LPDDR5X подключены Samsung и Micron.
Презентация Realme GT2 Explorer Master Edition запланирована на 12 июля.
- Источник:
- Realme в Weibo
- GSMArena