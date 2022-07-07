Новая мощная 10-ядерная графика Apple M2 справилась с игрой лучше.

Чип Apple M2 превосходит предшественника M1 как в производительности процессора, так и графики. Последняя благодаря двум дополнительным ядрам и ряду других улучшений стала быстрее на 35% и, судя по недавнему тестированию Hardware Unboxed, это позволяет добиться в современных играх приемлемой частоты кадров, сравнимой с лучшими на данный момент мобильными APU компании AMD.

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Большой сравнительный тест Hardware Unboxed полной версии Apple M2 в новом MacBook Pro включал сравнение с AMD Ryzen 7 6800U в игре Shadow of the Tomb Raider. Графика Apple M2 предлагает 10 ядер с теоретической вычислительной производительностью 3,6 Тфлопс, в APU компании AMD интегрирована Radeon 680M — 12 блоков CU и 768 потоковых процессоров с частотой до 2,2 ГГц, что предполагает близкий уровень производительности 3,6…3,7 Тфлопс. Максимальное энергопотребление Apple M2 меньше и равно 18 Вт, у Ryzen — 25 Вт.

Чип Apple M2 превзошёл AMD Ryzen 7 6800U при настройках графики от средних до высоких в разрешении 1920×1200 пикселей на 7…10%. Средняя частота кадров варьировалась от 28 до 33 FPS, что нельзя назвать комфортным уровнем, но для игры этого достаточно.

Как отмечает Elchapuzasinformatico, чип Apple M1 мог такой FPS только на низких настройках, так что присутствует явный прогресс, а будущие варианты Pro и Ultra вполне могут обеспечить уровень, достаточный для позиционирования устройств Apple в качестве игровых вариантов и, вероятно, это та сфера, в которой компания хочет расширить свой бизнес.

На WWDC 2022 компания представила графический API Metal 3 с фирменной технологией масштабирования MetalFX Upscaling, поддержка уже заявлена для No Man’s Sky, Resident Evil Village и GRID Legends. Также был представлен Fast Resource Loading API для быстрой загрузки ресурсов с накопителя в память.

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