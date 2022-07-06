Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В Firefox 102.0.1 исправили проблемы проверки правописания на нескольких языках и другие ошибки
Рассылка обновления должна начаться сегодня.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
В полтора раза снижена цена RX 6600

Mozilla планирует выпустить сегодня первое «точечное» обновление для недавно представленного Firefox 102. Обновление должно исправить ряд разнохарактерных проблем. Официальные примечания к выпуску, получившему номер 102.0.1, на момент написания всё ещё недоступны, список основных исправлений перечисляет ресурс gHacks.

реклама

Разработчики исправили проблему с неверным отображением состояния настройки удаления файлов cookie и данных сайтов при закрытии браузера. Отметка сбрасывалась в неактивное состояние при перезапуске, но сама функция продолжала работать. Далее исправлены проблемы во встроенном инструменте проверки правописания. В Firefox 100 была реализована долгожданная возможность одновременной проверки нескольких языков, как оказалось, есть проблемы при сочетании английского языка с русским, ивритом и греческим языками.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В Windows исправили нарушение работы функции перетаскивания на рабочий стол при наличии в имени ярлыка сайта или файла недопустимых символов, а также проблемы с мерцанием цветов боковой панели закладок в тёмном режиме и ошибку с автопрокруткой консоли в инструментах разработчика.

Источник:
gHacks
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mozilla #обновления #mozilla firefox #веб браузеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В World of Warcraft создадут общерегиональный рынок для некоторых категорий товаров
Новая функция в Firefox удаляет из URL-адреса параметры для отслеживания
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
6
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
62
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
17
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
7
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
2
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
20
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Тинькофф банк вернул деньги блогеру, у которого списали 100% рекламного дохода в виде комиссии
10
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
20
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
2
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
23
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5
Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
9
Билайн хочет передать персональные данные абонентов Альфа-банку и продуктовым магазинам
4
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
7
Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
3
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
9
Британцы научились отматывать электросчетчики - энергокомпании бьют тревогу
6

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
262
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
45
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
33
Главные игры июля 2022 года
2
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
16
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
10:49
При 192 будет 12гб
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Chimbal
10:49
"По поводу трубки, впрессована как в асусах hd7750 direct cu silent, термопаста чтобы заполнить все полости и задавил, разве что при помощи молотка и проставки а не пресса."
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Вадим Андриевский
10:48
У тебя нет понимания. А 080 - это топ.
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Артем Остапенко
10:46
Если не будет защиты,то зачем ее покупать?,если есть торент эдишн. Если нету русской озвучки ( субтитры,нафиг мне не нужны), зачем ее качать с торент эдишн? Кажется была новость где то,что какая то ст...
В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет DRM-защиты — об этом свидетельствует появление игры в магазине GOG
LastAtlant
10:46
а на первую часть ответь, как трубка впрессована
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Игорь Шкода
10:45
Вот такие у нас 'финансисты'... Плевать им на понятия Разумность и Стабильность....
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Adam Smith
10:44
не только, сельское хозяйство и мясопереработка тоже за слабый рубль, чтобы не допустить прихода дешевых с\х из гейропы, турции, азеров. С 2014 года сильно поднялось с\х, излишки мяса и курицы пошли н...
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
Blastc4
10:44
Да тут продуть не очень-то и поможет. Поможет только автомойка под давлением.
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Michiru1
10:43
Не гоже узурпатору обижаться на других.
Россияне могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в GOG, но с наценками
Вадим Андриевский
10:43
Игр хватает. Просто нужно в них играть.
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем