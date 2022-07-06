Рассылка обновления должна начаться сегодня.

Mozilla планирует выпустить сегодня первое «точечное» обновление для недавно представленного Firefox 102. Обновление должно исправить ряд разнохарактерных проблем. Официальные примечания к выпуску, получившему номер 102.0.1, на момент написания всё ещё недоступны, список основных исправлений перечисляет ресурс gHacks.

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Разработчики исправили проблему с неверным отображением состояния настройки удаления файлов cookie и данных сайтов при закрытии браузера. Отметка сбрасывалась в неактивное состояние при перезапуске, но сама функция продолжала работать. Далее исправлены проблемы во встроенном инструменте проверки правописания. В Firefox 100 была реализована долгожданная возможность одновременной проверки нескольких языков, как оказалось, есть проблемы при сочетании английского языка с русским, ивритом и греческим языками.

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В Windows исправили нарушение работы функции перетаскивания на рабочий стол при наличии в имени ярлыка сайта или файла недопустимых символов, а также проблемы с мерцанием цветов боковой панели закладок в тёмном режиме и ошибку с автопрокруткой консоли в инструментах разработчика.