Любители ретро игр ищут намёки на разработку эмулятора PS3.

Недавно замеченный новый патент Sony может указывать на намерения компании сделать старые периферийные устройства совместимыми с современными консолями PlayStation, во всяком случае, патент в целом показывает, что в компании ведутся работы над эмуляцией старых устройств и разрабатываются новые подходы.

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Sony уже добилась значительного прогресса в эмуляции старых поколений консолей PS1 и PS2, с PS3 ситуация несколько иная — игры от этой консоли доступны в облаке по подписке. Но многие любители ретро-игр надеются, что ситуация изменится и эмуляция станет доступна прямо на консоли. Эти надежды кроме патента теперь может укрепить и новая вакансия PlayStation Studios.

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В настоящее время PlayStation Studios ищет инженера-разработчика, который будет работать не только над поддержкой каталога классических игр в подписке PS Plus, но и поможет команде «разработать новые эмуляторы». В контексте вакансии эмуляция скорее имеет отношение к облачной платформе, но ресурс FPS Review всё-таки считает, что вакансия может выступать, как поддержка теории о расширении усилий по созданию эмулятора PS3.