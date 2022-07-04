В списке есть и более старые устройства, а также портативная консоль.

Разработчики игровых консолей уделяют большое внимание обратной совместимости, но иногда реализовать её крайне сложно из-за существенных отличий в аппаратном обеспечении между поколениями. Некоторые считают важным сохранять совместимость не только со старыми играми, но и с аппаратным обеспечением, эта задача кажется ещё более сложной, но, возможно, Sony готовит какое-то решение. Как сообщает VGC со ссылкой на Game Rant, В новом патенте «Системы и методы преобразования устаревшего кода в обновлённый» компания описывает методы эмуляции программного обеспечения для работы старой периферии. В списке присутствуют контроллеры DualShock, Move и даже Mouse, а также цифровая камера EyeToy, портативная консоль PSP Go и карты памяти.

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Трудно точно сказать, что скрывается за патентом, Sony может тщательно работать над эмуляцией устаревшего оборудования, в основном устройства из патента относятся к эпохе PlayStation 3 и это может указывать на то, что патент является частью работы Sony над эмуляцией этой консоли. На данный момент игры PlayStation 3 доступны в облаке по подписке PlayStation Plus. С другой стороны, патент может отражать работу над эмуляцией функциональности оборудования в программном обеспечении, а не подготовку совместимости для PlayStation 5.