И исправила ряд неприятных проблем.

На прошлой неделе AMD неожиданно выпустила для Windows 7 набор программного обеспечения Software Adrenalin версии 22.6.1, особых изменений он не принёс, в нём была включена поддержка устаревших видеокарт и исправлены некоторые проблемы с установкой. Вчера под этим же номером появился опциональный, дополнительный выпуск уже для новых операционных систем и без поддержки старых видеокарт, с выпуском для Windows 7 он не имеет ничего общего. Главным и единственным нововведением является поддержка гоночной игры F1 2022, релиз которой запланирован на завтрашний день, также исправлен ряд проблем.

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В списке исправлений присутствуют довольно неприятные баги и для некоторых это станет веской причиной обновиться, так удалось устранить потерю производительности в Fortnite при выборе многопоточного рендеринга и графического API DirectX 11. Среди владельцев Radeon RX 6700 XT были те, кто сталкивался с «фризами» в Overwatch, теперь эта проблема тоже исправлена. Также удалось исправить повышенную нагрузку на процессор при включении функции «Повторный показ» и сброс кривой управления вентилятором для RX 590.

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Среди известных проблем в играх возможность появления подтормаживаний в Hitman 3 во время переключения окон при использовании функции Fullscreen Exclusive и в Call of Duty: Warzone при игре на карте «Кальдера» (Caldera). Подробнее с обновлением можно ознакомиться на официальной странице.