Поддержка Windows 7 официально завершилась в середине прошлого года.

Графический драйвер AMD Radeon Software Adrenalin версии 21.5.2 стал последним, выпущенным для операционной системы Windows 7. Полюбившаяся многим «семёрка» с момента релиза поддерживалась 10 лет, до 14 января 2020 года, сейчас поддержка продолжается на платной основе по программе ESU для корпоративных пользователей, но и она завершится в январе 2023 года. Поэтому неудивительно, что AMD отказалась от выпуска драйверов для этой операционной системы в середине 2021 года. Но периодически разработчики выпускают незапланированные обновления для исправления важных ошибок, именно это произошло с новым драйвером версии 22.6.1 — он доступен для Windows 7.

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AMD исправила проблему из-за которой программное обеспечение могло не устанавливаться на Windows 7 для некоторых видеокарт, в качестве примера приводится Radeon RX 6900 XT. Судя по списку изменений, более никаких исправлений компания не вносила, хотя известные проблемы ещё есть, они тоже приводятся в описании драйвера. Существуют проблемы с синхронизацией Enhanced Sync, вызывающие чёрный экран, а также с мониторингом, который может отображать неверные, завышенные частоты видеопамяти.