А ещё появился CPU Offset Voltage с отрицательным смещением.

Компания MSI выпустила обновление BIOS для ряда материнских плат AMD 500-серии с новыми функциями, сообщает Wccftech. Это Kombo Strike и CPU Offset Voltage с отрицательным смещением. Kombo Strike должна расширить пределы мощности для процессора Ryzen 7 5800X3D, при должном охлаждении это позволит увеличить многоядерную производительность. В Kombo Strike предусмотрено три уровня, тестирование в Cinebench R23 показало, что каждый из них увеличивает производительность относительно предыдущего на 1…2,5%, в конечном итоге многоядерная оценка увеличивается на 5%: от 14513 до 15212 баллов.

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CPU Offset Voltage с отрицательным смещением позволит настроить Ryzen 7 5800X3D на работу при более низком напряжении, таким образом можно будет снизить рабочие температуры и энергопотребление, если у модели есть запас по стабильности.

Эти модели получили новый бета BIOS

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Разгон процессора Ryzen 7 5800X3D заблокирован и с момента выхода энтузиасты не без успеха предпринимают попытки обойти это ограничение. Производители материнских плат, в свою очередь, разрабатывают дополнительные функции и оптимизации для повышения производительности и эффективности нового процессора с 3D V-Cache. Это имеет смысл, особенно, если в будущем появятся другие подобные модели, вероятность этого есть.