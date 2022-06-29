Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Ранний инженерник Intel Core i9-13900K (ES1) обогнал AMD Ryzen 9 5950X в многопотоке CPU-Z
Пользователь китайского форума ChipHell также утверждает, что результаты ES3 гораздо лучше.
анонсы и реклама
<b>3050 Gigabyte Gaming дешевле 30 тр</b>
3060 Gigabyte за 40 тр - смотри
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ!
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
3 крутых RTX 3070 Ti дешевле 80 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

Энтузиасты в Китае уже умудрились раздобыть инженерные образцы флагманских процессоров Intel Raptor Lake-S. Недавно ресурс EXPreview опубликовал обзор одного из 24-ядерных вариантов, сравнив его с флагманом текущей линейки. Образец оказался быстрее в многопоточных нагрузках, но уступал в однопоточных. Похоже, что это была очень старая версия ES1 с рядом проблем. Как сообщает VideoCardz, на китайском форуме ChipHell уже обсуждают более производительную версию ES3.

Источник: ChipHell Lordzzz

реклама

Участник форума ChipHell под псевдонимом Lordzzz приводит снимок CPU-Z с результатами тестирования 125-ваттного варианта ES1 с маркировкой Q0D8, предположительно Core i9-13900K, оценка одного ядра 611 баллов, а всех — 13015. Похоже, образец мог повышать частоту до 4,5 ГГц, но не факт, что делал это, поскольку по одноядерной производительности уступил Core i5-12400 с частотой 4,4 ГГц. Зато многоядерная оценка выше, по сравнению не только с Core i9-12900K, но и с AMD Ryzen 9 5950X.

Источник: ChipHell Lordzzz, остальные данные Guru3D
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
3070 Ti Gigabyte Gaming - 60 тр, успей
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
3070Ti MSI подешевела на порядок
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Кроме того, пользователь Lordzzz утверждает, что образец ES3 с маркировкой Q1HM уже может повышать частоту P-ядер до 5,5 ГГц при одноядерной нагрузке и до 5,3 ГГц при многоядерной, что уже соответствует характеристикам лучшего процессора 12-го поколения Core i9-12900KS. При этом процессор якобы набирает около 880 баллов в однопоточном тесте CPU-Z и более 15000 баллов в многопоточном, но эта информация не подкрепляется какими-либо доказательствами.

Источник:
ChipHell Lordzzz
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #raptor lake-s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инженерный чип Core i9-13900 на 20% быстрее, чем Core i9-12900K в многоядерном тесте Cinebench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AliExpress вернул россиянам возможность экономить
72
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
1
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
17
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
100
NVIDIA остановила производство флагмана GeForce RTX 3080@12Гб на фоне выхода серии GeForce RTX 4000
5
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
19
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
12
Для Windows 10 готовится обновление 22H2
+
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
13
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
9
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
15
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
19
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решений", в первый же день саммита НАТО
88
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – 5.5 ГГц, DDR5-6000 и 35% рост fps
12
Что будет с курсом Биткоина в 2022 году – аналитики Forklog ожидают подорожания криптовалюты
4
Космический телескоп NASA James Webb приступил к сбору первых научных данных
+
В сеть попали изображения видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti Founders Edition
6
В Узбекистане победителям IT-конкурса вручили сумку для ноутбука, сетевой фильтр и клавиатуру
21
MSI представила жидкостные процессорные системы охлаждения начального уровня
+
Intel снижает цены на процессоры Alder Lake ради стимулирования спроса
18

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
15
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
63
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
64
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
56

Сейчас обсуждают

cariddau
13:09
Хорошая попытка втюхать то, что ты якобы купил)) привет ситилинку, бегу покупать, волосы назад.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
wwr222
13:06
Кто же сравнивает температуры в тестах и у себя? Совсем голова бо-бо? Кроме того, 150вт -это донный реф. Нормальные карты имеют лимиты намного выше. Но тебе-то откуда знать...
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
BoeHa4aJIbHuK
13:04
Паразиты уже не знают в чей бы карман руку засунуть, видимо на этот раз карман окажется дырявым)
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
Шеша сидит с компа
13:03
альхамдубилях хайнане ражим. бисми халиль.ша
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
Артём Николаев
13:02
Некоторые из них обладают интересными свойствами. Невозможность доп. эмиссии по желанию левой ноги эмитента, трансграничность, анонимность и при этом публичность, децентрализованность, невозможность о...
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
cariddau
13:02
Что не 90? Телек у всех дома есть и смотрят все. Просто кто-то больше, кто-то меньше, кто-то редко.
Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США и призвал пользователей сплотиться
Rey.B.
13:01
Конечно, множественные ножевые ранения обычные ОРВИ не вызывали. А по результатам тестов, Ковид вызывает. И положительный ПЦР тест это "доказывает". - Под Ковид затащили всё! И вообще, Вы намордник ...
Ученые: Вакцинация против гриппа снижает риск развития болезни Альцгеймера более чем на 40%
Зеновий Радеонович
13:00
Ну ок, танчики так танчики. Работа так работа )
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
Немрущий фраг
13:00
Больше всего забавляют мамкины геймеры, которые сами не зарабатывают ещё, а ждут что им купят 4*** линейку. Ну купят предположим (что маловероятно) и куда вы это воткнете в 775 или 1156 сокет.? Сначал...
GeForce RTX 4080 может оказаться большим разочарованием для геймеров – 30% рост fps и шина 256 бит
Rey.B.
12:58
Т.е. криптовалюты, как валюты, бесполезны. Тогда зачем они?
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем