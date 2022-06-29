Пользователь китайского форума ChipHell также утверждает, что результаты ES3 гораздо лучше.

Энтузиасты в Китае уже умудрились раздобыть инженерные образцы флагманских процессоров Intel Raptor Lake-S. Недавно ресурс EXPreview опубликовал обзор одного из 24-ядерных вариантов, сравнив его с флагманом текущей линейки. Образец оказался быстрее в многопоточных нагрузках, но уступал в однопоточных. Похоже, что это была очень старая версия ES1 с рядом проблем. Как сообщает VideoCardz, на китайском форуме ChipHell уже обсуждают более производительную версию ES3.

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Участник форума ChipHell под псевдонимом Lordzzz приводит снимок CPU-Z с результатами тестирования 125-ваттного варианта ES1 с маркировкой Q0D8, предположительно Core i9-13900K, оценка одного ядра 611 баллов, а всех — 13015. Похоже, образец мог повышать частоту до 4,5 ГГц, но не факт, что делал это, поскольку по одноядерной производительности уступил Core i5-12400 с частотой 4,4 ГГц. Зато многоядерная оценка выше, по сравнению не только с Core i9-12900K, но и с AMD Ryzen 9 5950X.

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Кроме того, пользователь Lordzzz утверждает, что образец ES3 с маркировкой Q1HM уже может повышать частоту P-ядер до 5,5 ГГц при одноядерной нагрузке и до 5,3 ГГц при многоядерной, что уже соответствует характеристикам лучшего процессора 12-го поколения Core i9-12900KS. При этом процессор якобы набирает около 880 баллов в однопоточном тесте CPU-Z и более 15000 баллов в многопоточном, но эта информация не подкрепляется какими-либо доказательствами.