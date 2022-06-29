Защита приватности в новой версии браузера снова стала лучше.

Веб-браузер Mozilla Firefox после вчерашнего обновления до версии 102 может похвастаться очередной встроенной функцией для повышения приватности Query Parameter Stripping, сообщает BleepingComputer. Она позволяет удалять из URL адресов лишние параметры, с помощью которых сайты отслеживают переходы пользователей по ссылкам.

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Наверняка многие замечали, что зачастую URL адреса получаются до неприличия длинными из-за присутствия различных непонятных идентификаторов и другой закодированной информации. Да, в некоторых случаях часть этой информации действительно необходима для формирования правильного запроса к серверу и получения в ответ нужного контента, но есть и «лишние» идентификаторы, которые добавляются к ссылке только для того, чтобы следить за перемещением пользователя.

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Сторонние расширения для «очистки» URL адресов существуют, но теперь в Firefox появился аналогичный встроенный инструмент. Query Parameter Stripping входит в состав строгого режима улучшенной защиты от отслеживания, работу функции можно проверить по настройке privacy.query_stripping.enabled в разделе расширенных настроек about:config . Как отмечает BleepingComputer, в приватном режиме функция не работает, для включения существует отдельный параметр privacy.query_stripping.enabled.pbmode .