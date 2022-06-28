Также появилась официальная поддержка USB4 и обновились планы электропитания.

AMD накануне выпустила новый пакет программного обеспечения версии 4.06.10.651 для наборов микросхем материнских плат AM4. Изменений довольно много, добавлена поддержка нового программного обеспечения, новые драйвера, а также исправлена известная проблема, из-за которой некоторые пользователи попросту не могли установить пакет программного обеспечения — ошибка «AMD Chipset Software не отвечает» возникала после запуска установки по нажатию на экран интерфейса.

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Как отмечает Neowin, в драйвере реализованы улучшения планов электропитания мобильных процессоров Ryzen 9, а также добавлена официальная поддержка USB4. Что интересно, в апреле на сторонних ресурсах и сайтах производителей материнских плат появился пакет программного обеспечения версии 4.03.03.624, в нём уже была реализована поддержка USB4 наряду с оптимизациями кэш-памяти Ryzen 7 5800X3D, однако AMD так его и не представила. Предыдущий официальный выпуск 4.03.03.431 на сайте компании датирован мартом. Ознакомиться со всеми изменениями и загрузить новый пакет программного обеспечения можно на официальном сайте.