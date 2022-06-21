Возможно, они станут незамедлительным ответом на запуск новой линейки конкурента.

AMD подтвердила, что технология 3D V-Cache найдёт применение в новых процессорах Ryzen 7000 (Raphael), но не уточнила, когда такие модели станут доступны. Запуск серии запланирован на осень, по слухам, 15 сентября может стать датой начала продаж. Инсайдеры ранее отмечали, что модели 3D V-Cache (Raphael-X), скорее всего, выпустят позже, но есть вероятность, что они появятся в течение этого года. Намёк на это ресурс Elchapuzasinformatico усмотрел в записи мероприятия AMD Financial Analyst Day 2022, которая появилась на YouTube.

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Рассказывая о плане выпуска процессоров AMD, старший вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских вычислительных решений Саид Мошкелани (англ. Saeid Moshkelani) напомнил, что Ryzen 7 5800X3D компания считает лучшим игровым процессором, а затем добавил (2:47:30): «Мы довольны тем, что приносит нам технология V-Cache, и мы представим её в серии Ryzen 7000 позже в этом году». Так что есть все шансы, что Ryzen 7000 с 3D V-Cache появятся в этом году и, возможно, станут незамедлительным ответом AMD на запуск новой серии процессоров Intel. Сегодня о запуске Raphael-X заговорил и Greymon55, как отмечает Elchapuzasinformatico, одно из сообщений информатора в Twitter (заблокирован в РФ) говорит о том, что Raphael-X уже перешёл в стадию массового производства.

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Если верить слухам, AMD Ryzen 7000 (Raphael) появится до Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S. Новые процессоры Intel должны существенно прибавить в быстродействии: новая архитектура, изменения в управлении питанием, более высокие частоты, большее количество ядер и кэш-памяти — соперник достойный. И если давление на AMD окажется серьёзным, компания может сыграть козырной картой, выпустив Raphael-X.