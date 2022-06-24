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Низкочастотный инженерник Raptor Lake-S на 20% опередил i9-12900K в многопотоке и в играх был неплох
Что же будет, когда частоты Raptor Lake-S достигнут 5+ ГГц.
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Китайский ресурс EXPreview раздобыл инженерный образец процессора Intel Raptor Lake-S, судя по всему, это довольно ранний экземпляр 24-ядерного (8+16) и 32-поточного Core i9-13900, работающий на сравнительно низких частотах. Базовая частота производительных ядер всего лишь 1,4 ГГц с ускорением до 3,8 ГГц. С эффективными ядрами всё сложнее: есть две пары кластеров по 4 ядра каждая, одна пара работает на частотах до 2,8 ГГц, другая — до 1,0 ГГц. Но эта странная конфигурация, ко всему прочему имеющая базовый теплопакет 65 Вт, в тестах умудрялась конкурировать и даже превосходить Core i9-12900K.

Источник: EXPreview

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Ресурс опубликовал полноценное сравнение с большим количеством результатов, тестирование проводили в рабочих задачах и синтетических бенчмарках, а также играх. Как отмечается, в однопоточных сценариях инженерный образец Raptor Lake-S нередко уступал Alder Lake-S, но это неудивительно, сказываются низкие частоты, ограниченный теплопакет, отсутствие официальной поддержки в BIOS и другие факторы, зато в многопотоке Raptor Lake-S значительно вырывался вперёд. Например, в Cinebench R23 инженерник оказался медленнее в однопотоке на 12%, но быстрее в многопотоке на 20%.

Источник: EXPreview

В играх разница между процессорами была невелика, около 6…10% в пользу Core i9-12900K, но опять-таки, инженерник Raptor Lake-S работал на частоте до 3,8 ГГц, когда пик у Core i9-12900K достигает 5,2 ГГц. В таких играх, как Assassin's Creed: Valhalla и Dirt 5 разницы вообще не было. Такие результаты интригуют, что же будет, когда Raptor Lake-S заработает на равных с Alder Lake-S частотах.

Похоже, это The Riftbreaker. Наибольшее преимущество Alder Lake-S. Источник: EXPreview
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Снимок CPU-Z в очередной раз подтверждает структуру кэш-памяти флагманского процессора, в сумме объём кэша 2-го (L2) и 3-го (L3) уровня составляет 68 МБ, что является двукратным увеличением относительно флагмана текущего поколения. Каждое производительное ядро теперь оснащается 2 МБ кэша L2, а каждый кластер из 4-х эффективных ядер — 4 МБ. Также можно обратить внимание на список поддерживаемых инструкций, в нём нет AVX-512 — этот набор инструкций периодически обсуждается в новостях, поскольку для некоторых категорий пользователей может быть полезен.

Источник:
EXPreview
Wccftech
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