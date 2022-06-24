Xbox One неожиданно упоминается разработчиками GPUOpen.

На этой неделе AMD опубликовала исходный код технологии временного масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) версии 2.0, подробнее об этом сообщалось в одной из новостей. Вместе с исходным кодом компания предоставила различные дополнительные материалы, а также сообщила, что технология будет доступна разработчикам игр для консолей Xbox через инструментарий GDKX. Накануне появились дополнительные подробности, их заметил ресурс Tom’s Hardware в сообщениях на страницах в Twitter (заблокирован в РФ) команды GPUOpen и ведущего инженера Xbox Джейсона Рональда (англ. Jason Ronald).

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Во-первых, отмечается, что команды разработчиков Xbox уже получили доступ к новой технологии и прямо сейчас активно тестируют её для интеграции в игры. Во-вторых, как оказалось, FSR 2.0 совместим не только с современными игровыми консолями Xbox Series X|S, но и с Xbox One прошлого поколения, что довольно неожиданно и вызывает вопросы.

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Список оптимального оборудования для работы FSR 2.0, опубликованный ранее, начинался с таких видеокарт, как Radeon RX 590 и GeForce GTX 1070. Вероятно, если FSR 2.0 и будет работать на Xbox One, то только на версии X с наиболее производительным графическим процессором, хотя и он основан на довольно старой архитектуре GCN 2.0, в то время как графический процессор RX 590 использует гораздо более современную GCN 4.0. Остаётся надеяться, что поддержка Xbox One это не ошибка, масштабирование является большим подспорьем для игровых консолей, особенно для старых версий.