Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Intel Arc A380 в большинстве игр официально медленнее Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1650
Внутренние тесты Intel это подтверждают.
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

Обзоры видеокарты Intel Arc A380 уже опубликовали многие технологические ресурсы в Китае, в целом, результаты согласуются между собой — новинка Intel в большинстве тестируемых игр медленнее конкурирующих решений AMD и NVIDIA. Как оказалось, Arc A380 официально медленнее самого бюджетного игрового решения AMD на текущий момент, Radeon RX 6400, а также уже не новой GeForce GTX 1650 от NVIDIA. Это подтверждают выдержки из документации, опубликованные ресурсом Wccftech.

реклама

В Intel проводились официальные сравнительные тесты в 17 играх и их результаты приводятся в официальной документации. Где-то видеокарта отстаёт от конкурентов минимально, а в таких играх, как Total War: Troy, Naraka Bladepoint, The Witcher 3 и F1 2021 даже выигрывает у RX 6400.

Источник данных: Wccftech и Intel Corp.
анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Задача видеокарты — обеспечить среднюю частоту кадров выше 60 FPS в разрешении 1080p при средних настройках графики и эта задача выполнена. При этом компания ещё на запуске отмечала превосходство по соотношению производительности к цене, для конечного покупателя всё будет зависеть от цены в магазине. У Arc A380 есть явные преимущества: поддержка кодирования AV1, ряд технологий и оптимизаций рабочих нагрузок за счёт совместной работы с интегрированной графикой Intel, масштабирование XeSS. Есть большие надежды на обновление драйвера и постепенное повышение производительности. Со временем видеокарта может стать быстрее, судя по сравнительно высокой производительности в бенчмарках 3DMark, задел для этого должен быть.

Источник:
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У AMD появился инструмент сравнения производительности видеокарт и в нём есть модели NVIDIA
Видеокарта Intel Arc A380 не любит процессоры AMD Ryzen
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
40
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
17
Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
39
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
8
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
34
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
22
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
22
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
32
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
19
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
38
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
45
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
30
Xiaomi выпустила электросамокат Electric Scooter 4 Pro с мощностью двигателя 700 Вт
8
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
MediaTek анонсировала обновлённый чипсет Dimensity 9000+ с увеличенной до 10% производительностью
1
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
10
На что способен Core i7-7700K в 2022г – изучаем потенциал старого флагмана в новых играх
8
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT со скидкой до 76 000р
3

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
29
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
51
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
3
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
17
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
47
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
7
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
17

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
11:58
А какой Вам тюнинг нужен на 12400?) Для разгона нужен K камень. Да и этот разгон не даст так уж много прироста. Проще память настроить и видюху подразогнать. K камень, Z материнка - вроде как 100 лет ...
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
BarDuck
11:57
Ты какие прайсы имеешь ввиду? Я смотрю на прайс точка ру. Там пока все есть.
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
Pavelshakh
11:55
83 градуса это норма при 90% оборотов? XD очень насмешили. Давай уже на 100% выкручивай. Кстати где платят за рекламу производителей "дешманской воды"? Стану в очередь
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
BoeHa4aJIbHuK
11:53
Я один не читаю статью, а лезу сразу в комменты, т.к. мнение диванных экспертов мне кажется более интересным?)
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
D3m0n
11:53
А смысл? 5800x практически столько на али. i7-9700f старый уже, 8/8 маловато. Мамки опять же у интела - сдохнет, фиг потом найдёшь (потому что с производства снимаются быстро).
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
alexsrg
11:51
Пассаж про обязательную воду для 5800х - чушь несусветная. У меня стоит Assassin 3 и при включенном овердрайве и частоте 4700-4800 он прекрасно справляется с охлаждением до 83-80 градусов, причем при ...
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Lathean
11:48
Ты большой фантазёр.
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
Владимир Баринов
11:48
обычные пластиковые накладки поднимают ноут, дают минус 3-4 градуса. В целом ноуты - шлак одноразовые, деньги выкидывать.
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
D3m0n
11:47
>>Повысить производительность радиатора можно, если удалить Х-образные ребра жесткости. Практически все владельцы выкусывали )) >>Кулер мне достался без родных вентиляторов, на их замену я подобрал Co...
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
Spambomber12
11:44
Кому эти электроповозки должны? И сколько?
К 2035 году электромобили должны занять более 50% первичного авторынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем