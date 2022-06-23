Внутренние тесты Intel это подтверждают.

Обзоры видеокарты Intel Arc A380 уже опубликовали многие технологические ресурсы в Китае, в целом, результаты согласуются между собой — новинка Intel в большинстве тестируемых игр медленнее конкурирующих решений AMD и NVIDIA. Как оказалось, Arc A380 официально медленнее самого бюджетного игрового решения AMD на текущий момент, Radeon RX 6400, а также уже не новой GeForce GTX 1650 от NVIDIA. Это подтверждают выдержки из документации, опубликованные ресурсом Wccftech.

реклама

В Intel проводились официальные сравнительные тесты в 17 играх и их результаты приводятся в официальной документации. Где-то видеокарта отстаёт от конкурентов минимально, а в таких играх, как Total War: Troy, Naraka Bladepoint, The Witcher 3 и F1 2021 даже выигрывает у RX 6400.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Задача видеокарты — обеспечить среднюю частоту кадров выше 60 FPS в разрешении 1080p при средних настройках графики и эта задача выполнена. При этом компания ещё на запуске отмечала превосходство по соотношению производительности к цене, для конечного покупателя всё будет зависеть от цены в магазине. У Arc A380 есть явные преимущества: поддержка кодирования AV1, ряд технологий и оптимизаций рабочих нагрузок за счёт совместной работы с интегрированной графикой Intel, масштабирование XeSS. Есть большие надежды на обновление драйвера и постепенное повышение производительности. Со временем видеокарта может стать быстрее, судя по сравнительно высокой производительности в бенчмарках 3DMark, задел для этого должен быть.