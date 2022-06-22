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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Профессиональная видеокарта Intel Arc A40 Pro впервые замечена на сайте южнокорейского регулятора
Компания планировала выпустить профессиональную линейку в III квартале.
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Настольные дискретные видеокарты Intel Arc Alchemist наконец-то дебютировали на рынке, пока только в Китае, но компания ожидает, что в ближайшие месяцы новинки начнут появляться по всему миру. Первые тесты бюджетного решения для потребителей Arc A380 уже появились, результаты не впечатляющие, но и разочаровывающими их назвать нельзя. Вслед за потребительскими решениями ожидаются профессиональные, компания планировала представить их в третьем квартале, похоже, что первое такое решение было зарегистрировано на сайте Радио-исследовательского агентства Южной Кореи (RRA), сообщает VideoCardz.

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Ранее в сети уже были замечены такие модели, как A30M и A40M Pro, предположительно, всё это были мобильные профессиональные варианты начального уровня. Теперь же на сайте RRA упоминается A40 Pro — это должна быть модель для настольных рабочих станций. Официально Intel пока не раскрыла модельный ряд профессиональной линейки, но уже рассказывала о её преимуществах в различных приложениях, например, Blender. Мобильный вариант Arc A40M был замечен в конфигурациях ноутбуков, как альтернатива RTX A1000 от NVIDIA, последний является одним из самых простых вариантов для рабочих станций.

Источник:
RRA
VideoCardz
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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