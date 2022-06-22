Компании удалось существенно поднять частоту процессора.

Вслед за конкурентом компания MediaTek анонсировала обновлённую версию своего флагманского мобильного чипсета с поддержкой 5G — уже в третьем квартале на рынке ожидаются смартфоны на базе однокристальной системы Dimensity 9000+. Главные отличия этой версии заключаются в повышенной производительности процессора и графики: на 5% и 10% соответственно, что, как ожидается, позволит укрепить компании свои позиции и конкурировать со Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm.

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Ключевой составляющей увеличения производительности процессора является возросшая частота супер-ядра Cortex-X2, в обновлённой версии чипсета ему покорились 3,2 ГГц, существенная прибавка относительно 3,05 ГГц в первоначальной версии. Судя по всему, частоты остальных ядер не изменились, теперь конфигурация выглядит следующим образом: 1×Cortex-X2 (3,20 ГГц), 3×Cortex-A710 (2,85 ГГц) и 4×Cortex-A510, частоты эффективных ядер не уточняются.

Что касается графической подсистемы, она по-прежнему представлена Mali-G710 MC10. В данном случае MediaTek не уточняет, за счёт чего удалось добиться 10% повышения производительности, наверняка, как и в случае с процессором, частоты возросли, но значения остаются неизвестными.

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В остальном MediaTek Dimensity 9000+ не отличается от прошлогодней модели Dimensity 9000, перед нами всё тот же быстрый флагманский чипсет с продвинутыми возможностями связи, обработки изображений и ускорения ИИ задач.