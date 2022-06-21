Ранее Download Bubble такого не поддерживал.

Download Bubble

Google работает над новым интерфейсом загрузки файлов в браузере Chrome, привычная панель в нижней части браузера превратится в загрузочный «пузырёк» (англ. Download Bubble) на верхней панели, кнопка с выпадающим списком файлов расположится рядом с адресной строкой, кнопками расширений и боковой панели. Пользователи уже успели ознакомиться с изменениями и нашли существенный минус — не работало перетаскивание, но в последней версии Chrome Canary прежнюю функциональность вернули, сообщает ресурс Android Police со ссылкой на пользователя Reddit.

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Известный на Reddit тестировщик браузеров под псевдонимом Leopeva64-2 уведомил, что в последнем обновлении Chrome Canary от Google в Download Bubble реализовали поддержку перетаскивания загружаемых файлов за пределы панели, в пользовательские каталоги. Наверняка не нужно объяснять, насколько это удобно и повышает продуктивность: можно перемещать файлы не только сразу в нужные каталоги, но и на ярлыки приложений, инициируя их запуск с моментальным открытием файла. Данная возможность появилась в Chrome Canary версии 105, по мнению Leopeva64-2, в стабильной ветке её можно ожидать раньше, в версии 103 или 104.