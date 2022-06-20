Бета-версия для MEG X570 Unify позволяет настроить смещение VCore, PBO, Curve Optimizer и другие параметры, но всё на свой страх и риск, процессор официально не разгоняется и его легко вывести из строя.

Ранее AMD представила первый потребительский процессор с технологией 3D V-Cache — модель Ryzen 7 5800X3D, которая позиционировалась как лучшее решение для игр. Большой объём кэш-памяти и высокая игровая производительность являются существенными преимуществами этой модели, но не обошлось без мелких недостатков, так частоты немного ниже, чем у обычной версии Ryzen 7 5800X, но больше всего энтузиастов расстраивает отсутствие возможности ручного разгона.

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Продвинутые материнские платы некоторых производителей всё же позволяют разгонять Ryzen 7 5800X3D за счёт возможности изменения BCLK и наличия дополнительных, точных технологий регулирования. Похоже, компания MSI работает над новым BIOS к материнской плате MEG X570 Unify, который позволит настраивать больше параметров для Ryzen 7 5800X3D, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию участника форума MSI под псевдонимом Svet.

Бета-версия BIOS уже появилась на форуме и позволяет настраивать смещение VCore, PBO, Curve Optimizer и другие параметры. Энтузиастам, которые отважились экспериментировать с новым BIOS, удалось повысить производительность в многоядерных бенчмарках до 5%, что сокращает отставание от Ryzen 7 5800X в тех задачах, где важны частоты.

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Неизвестно, планирует ли MSI довести этот BIOS до полной готовности и официально опубликовать, Wccftech считает, что этого может не произойти, поскольку производитель не рекомендует заниматься разгоном Ryzen 7 5800X3D. Все эксперименты пользователи проводят на свой страх и риск, отдавая себе отчёт, что любая неверная настройка может моментально вывести процессор из строя — Ryzen 7 5800X3D изначально создавался для работы в определённом диапазоне параметров, так напряжение нельзя повышать выше 1,35 В.