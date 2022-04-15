Нагревается многоярусная новинка с 3D V-Cache довольно высоко.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Энтузиасты продолжают эксперименты с разгоном процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, это позволяет не только изучить влияние на производительность и частотный потенциал, но и выявить некоторые не очень приятные особенности конструкции процессора. Как и предполагалось, разгон процессора возможен на продвинутых материнских платах с внешним тактовым генератором – это позволяет изменять базовую частоту шины BCLK. Также плата должна обладать возможностью жёстко ограничивать напряжение процессора, для Ryzen 7 5800X3D нельзя превышать 1,35 В. MSI MEG X570 GODLIKE одна из таких плат, с её помощью удалось разогнать BCLK до 107 МГц, частота процессора достигла 4868,5 МГц, сообщает Wccftech.

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Близкого результата добился энтузиаст SkatterBencher с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Extreme. Специалист подробно описывает свой опыт в видео на YouTube канале. Процессор нагревается в стресс тесте Prime95 AVX до 90°C, вероятно, сказывается влияние «бутерброда» из двух кристаллов. Причём такие температуры наблюдались под системой жидкостного охлаждения. С повышением частот температуры достигают 94°C. Разгон позволяет получить прирост производительности примерно до 15%.

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