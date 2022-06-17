Похоже, проблема может затронуть не только современные версии Windows.

Похоже, что очередной «вторник исправлений» кое-что сломал в операционных системах Windows. По данным Microsoft, накопительное обновление KB5014697, выпущенное 14 июня, вызывает проблемы с подключением к интернету на компьютерах с Wi-Fi точками доступа, сообщает ресурс Neowin со ссылкой на официальную страницу панели мониторинга Windows.

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Во вторник накопительные обновления были выпущены не только для самых современных систем Windows 11 и 10, но и для более старых версий Windows 8.1, 8 и 7, а также для различных версий серверных операционных систем: от Windows Server 2022 до Windows Server 2008 SP2, все они могут быть подвержены проблеме.

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Проблема заключается в том, что при подключении к Wi-Fi точке доступа на хост-машине полностью пропадает соединение с интернетом. Способ решения пока предлагается один — отключить точку доступа Wi-Fi и найти другой вариант подключения для сторонних устройств. В дополнение к этому можно предложить сделать откат изменений, внесённых последним обновлением, конечно, если его полезные исправления не так критичны, как отсутствие возможности раздавать Wi-Fi на другие компьютеры и устройства. Microsoft работает над исправлением.