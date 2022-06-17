Есть предположения, что это основа для Steam Deck следующего поколения.

Недавно AMD анонсировала много новинок, включая производительные 4-нм мобильные APU для ноутбуков Phoenix Point. Возможно, Phoenix станет основой какого-то нового нестандартного решения для стороннего заказчика — об этом сообщает инсайдер Moore’s Law is Dead на своём YouTube канале.

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Со слов инсайдера, компания работает над небольшим APU, сочетающим четыре вычислительных ядра на архитектуре Zen 4 с поддержкой SMT и мощную интегрированную графику RDNA 3. Что касается графики, конфигурация может включать 8 вычислительных блоков CU и при этом иметь 1024 потоковых процессора SP, иными словами, инсайдер указывает на удвоение количества SP на каждый CU в архитектуре RDNA 3.

Предполагается, что этот «маленький» Phoenix является преемником APU Van Gogh, который используется в игровой консоли Steam Deck от компании Valve. Новый APU также может разрабатываться по заказу Valve уже для следующей версии игровой консоли. Ранее глава Valve Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) отмечал, что компания размышляет о следующих версиях устройства и при разработке учтёт большой спрос на самую дорогую версию Steam Deck, таким образом, новая консоль может стать производительнее и дороже. Инсайдер ожидает до 35% большую производительность процессора и прирост производительности графики не менее 60%, всё это при существенном повышении энергоэффективности.

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