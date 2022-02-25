Вопреки ожиданиям Valve, дорогой вариант наиболее популярен и покупатели хотят ещё большего.

Цена является одним из преимуществ новой портативной игровой консоли Steam Deck, самый дорогой вариант с NVMe накопителем объёмом 512 ГБ, защитным покрытием экрана и другими дополнениями стоит 649 долларов США. Это отличная цена на фоне конкурентов, которые предлагают аналогичные устройства за 1000 и более долларов. Valve продумала ценовую политику и предусмотрела более дешёвые варианты консоли, рассчитывая, что цена является критическим моментом в успехе и у покупателей дешёвые варианты будут наиболее популярными. Но всё оказалось наоборот — об этом рассказал Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) в интервью журналу Edge, сообщает ресурс GamesRadar со ссылкой на 369 номер журнала.

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Как оказалось, наиболее популярной стала самая дорогая версия Steam Deck и покупатели хотят ещё большего — это будет учтено в следующей версии устройства, разработка уже ведётся, но о планах говорить пока рано. У компании множество направлений для совершенствования, но как отметил Ньюэлл, в следующих итерациях устройства компания будет развивать достоинства, исходящие из его портативности.

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Вполне вероятно, что разработчики снизят влияние стоимостных ограничений при выборе аппаратного обеспечения, здесь также преимуществом Valve является возможность прямого сотрудничества с производителями оборудования для создания нестандартных, оптимизированных решений, которые должны быть для компании дешевле и давать ей большую манёвренность при разработке.