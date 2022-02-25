Цена является одним из преимуществ новой портативной игровой консоли Steam Deck, самый дорогой вариант с NVMe накопителем объёмом 512 ГБ, защитным покрытием экрана и другими дополнениями стоит 649 долларов США. Это отличная цена на фоне конкурентов, которые предлагают аналогичные устройства за 1000 и более долларов. Valve продумала ценовую политику и предусмотрела более дешёвые варианты консоли, рассчитывая, что цена является критическим моментом в успехе и у покупателей дешёвые варианты будут наиболее популярными. Но всё оказалось наоборот — об этом рассказал Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) в интервью журналу Edge, сообщает ресурс GamesRadar со ссылкой на 369 номер журнала.
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Как оказалось, наиболее популярной стала самая дорогая версия Steam Deck и покупатели хотят ещё большего — это будет учтено в следующей версии устройства, разработка уже ведётся, но о планах говорить пока рано. У компании множество направлений для совершенствования, но как отметил Ньюэлл, в следующих итерациях устройства компания будет развивать достоинства, исходящие из его портативности.
Вполне вероятно, что разработчики снизят влияние стоимостных ограничений при выборе аппаратного обеспечения, здесь также преимуществом Valve является возможность прямого сотрудничества с производителями оборудования для создания нестандартных, оптимизированных решений, которые должны быть для компании дешевле и давать ей большую манёвренность при разработке.