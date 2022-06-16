На прошлой неделе AMD подробно рассказала о планах по выпуску новых продуктов, для ноутбуков компания готовит несколько семейств процессоров, включая производительное и эффективное Phoenix Point. Похоже, что первый процессор Phoenix Point накануне был замечен в системе распределённых вычислений MilkyWay@Home, сообщает VideoCardz, отмечая, что образец имеет ранее нигде не встречавшийся код OPN 100-000000709-23_N и принадлежит семейству AMD 25 (A70F00), которое ранее было связано с процессорами Phoenix и мобильным сокетом FP8. Это уже не первый раз, когда инженерные образцы процессоров AMD появляются в MilkyWay@Home, ранее там отметились несколько настольных процессоров Raphael.
- Эффективное и производительное семейство мобильных APU Ryzen 7000 (Phoenix Point):
- AMD Eng Sample: 100-000000709-23_N [Family 25 Model 112 Stepping 0] (8C/16T)
- Настольные процессоры Ryzen 7000 (Raphael):
- AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] (16C/32T)
- AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] (8C/16T)
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Информация в базе данных указывает на наличие у протестированного образца 16 логических ядер, а значит перед нами 8-ядерный процессор с поддержкой технологии SMT. Вряд ли в этом сегменте удастся увидеть модели с большим количеством ядер, более производительные варианты ожидаются в семействе Dragon Range, у них ядер будет уже до 16. Но у Phoenix Point есть весомые преимущества — 4-нм техпроцесс и интегрированная графика RDNA 3.
Точной даты запуска не имеет ни одно из этих семейств, предполагается, что Dragon Range появится в конце этого года, а Phoenix Point — в начале следующего.
- Источник:
- MilkyWay@Home
- Tom's Hardware
- VideoCardz