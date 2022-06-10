Все они получат ИИ движок от Xilinx.

Новый план развития мобильных процессоров AMD, опубликованный на дне финансового аналитика, содержал информацию о новых продуктах на несколько лет вперёд. Не во всех случаях данные удаётся легко сопоставить с предыдущими новостями, есть небольшие изменения в кодовых именах, появились новые подробности о применяемых технологиях и архитектурах, информации довольно много и хотелось бы выделить основные моменты относительно выхода новых продуктов.

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AMD перечислила все продукты, которые были и будут выпущены в период с 2021 по 2024 год, демонстрируя переход между несколькими поколениями архитектур. В 2023 году нас ожидает семейство процессоров Phoenix Point с ядрами Zen 4, графикой RDNA 3 и движком искусственного интеллекта AI Engine Technology (AIE) от Xilinx — это не единственная инновация.



Источник: Саид Мошкелани (англ. Saeid Moshkelani), доклад PC Performance and GrowthИсточник: AMD Financial Analyst Day 2022 (PDF)

Кроме AIE в Phoenix Point будет внедрён процессор обработки изображений, усовершенствованный блок вывода на дисплей с улучшенным откликом, новые, «экстремальные» алгоритмы управления питанием. Конструкция процессора будет чиплетной.

Похоже, что Phoenix Point — это те же процессоры, что ранее фигурировали в планах компании под более коротким именем Phoenix. Предполагается, что они войдут в серию процессоров Ryzen 7000, вместе с более производительными мобильными Dragon Range, которые по неизвестной причине в план выпуска не попали, но официально упоминались компанией ранее. По слухам, Dragon Range является адаптацией настольных 5-нм процессоров Raphael, возможно, поэтому их и нет в плане развития мобильных процессоров.

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Впервые компания официально сообщила о процессорах Strix Point, преемники Phoenix Point ожидаются к 2024 году. В данном случае нас ожидает новая архитектура для процессорных ядер и обновлённая для интегрированной графики: Zen 5 и RDNA 3+. Продолжится развитие встроенного движка AIE. Технологию производства этих процессоров компания не уточняет. Предполагается, что цифровое обозначение сохранится и эти процессоры уже будут частью 8000 серии Ryzen.