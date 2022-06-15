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Начинается публичное тестирование HarmonyOS 3.0 Developer Beta — список поддерживаемых устройств
Тестирование открыто не только для разработчиков, но и для обычных пользователей, правда только в Китае.
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Huawei открыла регистрацию на публичное тестирование предварительной версии операционной системы HarmonyOS 3.0 Developer Beta. Участвовать в тестировании могут не только разработчики, но и все заинтересованные пользователи. В настоящее время программа тестирования ограничена китайским рынком и китайскими устройствами, сообщает HuaweiCentral, также отмечая, что маловероятно расширение программы тестирования в глобальных масштабах. По крайней мере, можно ознакомиться со списком устройств, для которых сейчас проводится тестирование, а также узнать о положительных изменениях в операционной системе.

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Список устройств включает девять позиций, в основном это смартфоны, но есть и один планшет — это модель 2021 года, 12,6-дюймовый MatePad Pro. Список смартфонов состоит из различных версий моделей P50 и Mate 40, в первом случае оригинальную версию смартфона сопровождают варианты Pro и Pocket, во втором случае — варианты Pro, Pro 4G, Pro+ и RS Porsche Design. Все эти смартфоны поддерживают OTA обновление.

Источник: Huawei
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На данном этапе тестирования к основным изменениям HarmonyOS 3.0 компания относит расширяющиеся возможности создания приложений на языках JavaScript (JS) и Enhanced TypeScript (eTS), улучшение фреймворка ArkUI и компилятора ArkCompile, что позволит разработчикам создавать приложения с ещё более сложными интерфейсами и ускорить их запуск.

Источник:
Huawei #1, #2
HuaweiCentral
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