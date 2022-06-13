Intel Arc поддерживает новейший графический API Vulkan.

На сайте консорциума Khronos Group заметили обновление в списке видеокарт, поддерживающих новейшую версию графического API Vulkan 1.3. Список пополнили пять мобильных дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist, пока не все они были замечены на рынке, но, вероятно, появление этого списка на сайте Khronos предполагает готовность к запуску всех этих моделей, отмечает VideoCardz, напоминая, что на данный момент в той или иной степени удалось познакомиться с продуктами только на базе трёх ускорителей: A350M, A370M и A730M. Последнюю модель только недавно изучили в Китае.

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К сожалению, настольные видеокарты пока в этом списке не перечислены, хотя они также уже начинают появляться в составе готовых компьютеров на китайских торговых площадках. Накануне была замечена система компании MSI с графикой Arc A380, она уже готовится к началу предварительных заказов и, по описанию продавца, обеспечивает высокую производительность в популярных киберспортивных играх.