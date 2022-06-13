Выпуск первых видеокарт запланирован на этот год.

В этом году должны появиться первые модели из новой серии видеокарт AMD Radeon RX 7000, на прошедшем дне инвестора представители компании поделились некоторыми подробностями — чиплетная конструкция, архитектурные обновления, оптимизации и 50% увеличение производительности на ватт. Точные сроки запуска линейки неизвестны, но похоже, что инженеры AMD торопятся и работают над драйверами не покладая рук. Перед полноценным включением поддержки RDNA 3 нужно устранить все «шероховатости», работа идёт полным ходом, в том числе, над драйверами Linux, а поскольку они открытые, все изменения находятся под пристальным взором энтузиастов. Так было замечено, что разработчик открытых проектов AMD Марек Ольшак (польск. Marek Olšák) недавно опубликовал более двух десятков исправлений, сообщает Wccftech.

реклама

Судя по всему, этот марафон исправлений был направлен на доработку Stream-Out и Transform Feedback в движке геометрии Next-Gen Geometry (NGG) для видеокарт AMD текущего и прошлого поколения RDNA1/2. Работа над геометрическим движком компании NGG Stream-Out идёт без остановок, пишет Phoronix, текущие исправления напрямую повлияют на драйвер AMD RadeonSI Gallium3D. Разработчики продолжают включать новые блоки RDNA 3, вероятно, набор драйверов Mesa 22.2 и ядро Linux 5.20 будут достаточно готовы для реализации предварительной поддержки новых видеокарт.