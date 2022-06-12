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Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
Драйверы предлагаются для новейшей тестовой сборки Windows 11 22H2.
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На этой неделе Microsoft выпустила новейшие сборки Windows 11 22H2 для предварительного тестирования. Большое обновление операционной системы ожидается осенью и с его приближением появляется всё больше деталей, указывающих на то, что Sun Valley 2 будет не только «косметическим» обновлением, но и принесёт улучшения производительности, в частности, графики. Пользователи обнаружили, что для сборок доступны тестовые графические драйверы AMD и NVIDIA с поддержкой новой модели Windows Display Driver Model (WDDM) версии 3.1, сообщает Neowin.

Источник: Guru3D, The Creator

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Драйверы уже успели оценить участники форума Guru3D, сделав первые выводы о производительности. Пользователь fards сообщает, что WDDM 3.1 использует драйвер NVIDIA GeForce версии 525.14, о нём информации пока не очень много, версия работает стабильно, без явных проблем. Для видеокарт AMD новая сборка Windows 11 предлагает UWP пакет AMD 31.0.12000.20010 с бета-драйвером OpenGL 22.05 — он может значительно повысить производительность графических процессоров AMD в приложениях OpenGL. Пока однозначных результатов нет, энтузиасты экспериментируют с драйверами, например, пользователь The Creator поделился результатами Radeon RX 6800 XT в бенчмарках Unigine: с новым драйвером OpenGL производительность увеличилась на 55% в бенчмарке Valley, на 33% в Superposition, а вот в более старом Heaven наблюдается снижение производительности.

Источник:
Guru3D, участники форума fards и The Creator
Neowin #1, #2
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#amd #nvidia #windows #обновления #драйвера
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