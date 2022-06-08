Как обычно, всё зависит от разрешения и настроек графики.

Платформа AMD AM4 оказалась очень удачной, первые процессоры Ryzen актуальны до сих пор, а если производительности не хватает, можно обновиться с минимумом затрат — новые BIOS для поддержки самых современных процессоров получили уже многие материнские платы разных производителей. В процессе эволюции архитектура Zen стала существенно производительнее, этому способствовали разные факторы, в том числе, укрупнение комплексов ядер и кэша. Разница между Ryzen 5 1600 и недавно выпущенным Ryzen 5 5600 может достигать двух и более раз, но не во всех случаях, что показали специалисты YouTube канала Hardware Unboxed в новом видео.

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Замена Ryzen 5 1600 на 5600, безусловно, значительное обновление, но в играх, если производительность упирается в видеокарту, прирост минимален, а иногда и вовсе отсутствует. С какой же видеокартой стоит переходить на новый процессор? В случае с Radeon RX 6950 XT обновление до Ryzen 5 5600 дало огромный прирост FPS без исключений, а вот с RX 6600 в разрешении 1440p значительный прирост наблюдался в играх с сильной зависимостью от одноядерной производительности или быстрой памяти, таких в тестировании оказалось несколько: Fortnite, Assetto Corsa Competizione, Far Cry 6. В остальных прирост был не столь велик, например, в Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Hitman 3 и Rainbow Six Extraction разницы вообще практически не было. Но стоит только понизить разрешение до 1080p и уже не видеокарта, а процессор становится узким местом в большем количестве проектов.

Вывод напрашивается простой, если используется видеокарта с производительностью RX 6600 XT и монитор с разрешением 1440p и более, то прирост производительности в играх от замены процессора на более новый может оказаться совсем не впечатляющим, если конечно речь идёт не о киберспортивных проектах или явно процессорозависимых играх. В среднем около 15%. разрешение 1080p существенно меняет картину, замена процессора увеличит FPS на 40%, но стоит отметить, что 1600 обеспечивает вполне приемлемый FPS. Если видеокарта мощная, то можно добиться 70% увеличения FPS и более.

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