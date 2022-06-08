Набор полезных инструментов позволяет повысить продуктивность при выполнении множества задач.

Набор инструментов для повышения продуктивности работы Microsoft PowerToys получил важное обновление. Новая версия под номером 0.59.0 является первой официальной сборкой, полностью совместимой с компьютерами на базе архитектуры ARM. Чтобы обеспечить максимальную совместимость, сделать работу инструментов эффективной и требующей минимум ресурсов, все модули PowerToys, включая программу установки, были перекомпилированы для архитектуры ARM64, сообщает XDA-Developers. Этого не удалось сделать в предыдущей версии, когда закладывалась первоначальная поддержка, теперь же набор инструментов полностью готов.

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Кроме ряда исправлений для реализации поддержки ARM64, набор инструментов получил большое количество других изменений. Обновлённый установщик среди прочего теперь содержит пакет SDK для приложений Windows (Windows App SDK), что позволит решить ряд проблем при установке. Исправили много багов, например, в FancyZones решили проблему с чрезмерной нагрузкой на процессор, а для некоторых программ осуществили переход с WinUI 2 на WinUI 3, полный список изменений доступен на GitHub.