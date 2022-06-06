Количество контактов увеличится.

На прошлой неделе инсайдер Moore’s Law is Dead сообщил о подготовке нового сокета для настольных процессоров Meteor Lake-S, назвав преемником LGA 1700 большой и странный LGA 2551, приводился даже снимок, где якобы был показан новый сокет. Сегодня китайский ресурс Benchlife частично опроверг эту информацию, новый сокет готовится, но с существенно меньшим количеством отличий.

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По информации Benchlife, для настольных процессоров Meteor Lake и Arrow Lake готовится сокет LGA 1851, он имеет те же размеры, что и LGA 1700: 45×37,55 мм. Сохранился и шаг контактов. Изменения есть в расстоянии между плоскостями тепло-распределительной крышки процессора и материнской платы, параметр, встречающийся в документации под обозначением Z-height, для новых процессоров на 0,09…0,1 мм больше.

Интересно, могут ли процессоры LGA 1700 прижиться к LGA 1851, к слову, существующий сокет на монтажных комплектах обозначается не просто LGA 1700, а LGA 1700/1800, что вселяет некоторый оптимизм. Специалисты ComputerBase считают, что продукты будут несовместимы. Конечно, не стоит надеяться на чудо, но, если бы Intel обеспечила совместимость старых процессоров с новыми платами, сохраняя возможность плавного обновления с частичной заменой компонентов сквозь четыре поколения — это был бы большой шаг навстречу потребителям. Обратной совместимости процессоров LGA 1851 с LGA 1700 точно ожидать не стоит.

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Что касается LGA 2551, то слухи о нём появились не на пустом месте, Benchlife подтверждает существование такого числа контактов, но на данный момент непонятно, для каких продуктов и в каком корпусе.