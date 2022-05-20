У всех пользователей с совместимым оборудованием должна появиться возможность автоматического обновления.

Если ориентироваться на открытую статистику игровой платформы Steam, даже любители игр пока не спешат переходить на новую операционную систему Windows 11. Её доля постепенно растёт, но можно было ожидать гораздо более высоких темпов распространения. Возможно, некоторое влияние оказывали ограничения в политике развёртывания. Наверняка это можно будет оценить по изменениям уже в новой статистике, поскольку Windows 11 теперь готова к широкому развёртыванию, сообщает Neowin со ссылкой на информацию о состоянии выпусков в Windows Health Dashboard.

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Это означает, что теперь все пользователи систем с совместимым оборудованием могут без каких-либо проблем обновиться до Windows 11 с помощью встроенного инструмента «Центр обновления Windows». Есть исключения, обновление может быть недоступно, если Microsoft известны какие-либо проблемы с оборудованием, установленным в системе пользователя. Переход на Windows 11 не является обязательным, от него можно отказаться и остаться на привычной Windows 10, которую будут официально поддерживать ещё несколько лет.

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Стоит отметить, что Microsoft приступает к широкому развёртыванию в преддверии большого обновления Windows 11. Как сообщалось ранее, работу над обновлением 22H2, также известным под кодовым названием Sun Valley 2, могут завершить в ближайшую неделю, присвоив ему статус RTM, несмотря на это, релиз ожидают осенью.