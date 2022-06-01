Компания вернулась к выпуску серии Titan.

Появление первых 16-ядерных мобильных процессоров от Intel побудило компанию MSI вернуть в строй серию высокопроизводительных игровых ноутбуков Titan. Об их подготовке стало известно ранее из нескольких тизеров и теперь компания готова представить новинку. В основе мобильная платформа Intel HM670 и процессор Intel Core i9-12900HX. Дискретные видеокарты предлагаются разные, вплоть до GeForce RTX 3080 Ti, в этом случае максимальная мощность системы достигает 250 Вт с «потолком» для видеокарты 175 Вт.

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Охлаждение в MSI Titan GT77 соответствующее, семь тепловых трубок, четыре вентилятора и шесть окон для выброса горячего воздуха. Кроме этого, Titan обладает наибольшими возможностями расширения среди других моделей, предлагая по четыре слота для оперативной памяти DDR5 и M.2 накопителей, три из которых PCIe 4.0 и один PCIe 5.0. Ещё модель выделяется наличием переключателей Cherry MX Ultra Low Profile в клавиатуре, бо́льшим количеством RGB-подсветки, динамиков и парой Thunderbolt 4.





MSI Titan GT77 предлагается с 17,3-дюймовой IPS панелью UHD 120 Гц. Толщина корпуса модели 23 мм, вес 3,3 кг. Стоит всё это великолепие будет в максимальной комплектации около 4950 долларов США, сообщает Notebookcheck.

Также MSI обновила процессорами Intel Alder Lake-HX и другие линейки ноутбуков: Raider, Vector и CreatorPro. Если говорить о первых двух, то они похожи на Titan GT77, но только Titan предлагает описанные выше возможности расширения и охлаждения. Кратко можно отметить, что Titan и Raider оснащаются сетевыми картами Killer, дополнительными низкочастотными динамиками и аккумуляторами 99 Вт·ч. В Vector используются стандартные сетевые карты, но, как и в предыдущих моделях, с поддержкой Wi-Fi 6E, ёмкость аккумуляторов меньше — 65 Вт·ч.





В отличие от Titan другие серии предлагают больше конфигураций с разными дисплеями и меньший вес, стоит обратить внимание и на максимальную мощность, у моделей с диагональю 15,6-дюймов она немного меньше, хотя видеокартам всё также доступно максимальное значение за счёт технологии Dynamic Boost.

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