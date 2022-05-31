Браузер Firefox успешно преодолел 100-ю версию и уверенно продолжает свой путь, вероятно, намереваясь догнать конкурента по цифрам в версии. Накануне Mozilla выпустила очередное большое обновление до версии 101 и, хотя оно не содержит каких-то масштабных изменений, в новой версии содержатся важные исправления безопасности, а давних поклонников браузера обрадует возвращение старого диалогового окна при загрузке файлов.
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В начале года разработчики Firefox по какой-то причине решили упростить в Firefox 97 диалог загрузки, с помощью него пользователи могли выбрать: открыть или просто сохранить файл. Можно было включить постоянный запрос на сохранение, но он изменился и стал не таким удобным. Спустя некоторое время классическое диалоговое окно загрузок возвращается в браузер, его можно включить, выбрав в настройках «Спрашивать, нужно ли открывать или сохранять файлы».
В числе других интересных изменений Firefox 101 стоит отметить поддержку нескольких микрофонов для видеоконференций, в мобильной версии на Android 9 и выше добавили лупу для увеличения форм, также появилась поддержка медиа-запроса Preferences-Contrast, которая позволит сообщать сайтам о предпочтении пользователя получать контент с более высокой или более низкой контрастностью. Сегодня обновление должны начать рассылать автоматически, при необходимости новую версию уже можно скачать с сервера Mozilla.