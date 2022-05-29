Но характеристики APU пока неизвестны.

Только недавно анонсированные APU компании AMD под кодовым названием Mendocino станут основой недорогой портативной игровой консоли AYANEO Air Plus, ожидаемая цена устройства 289 долларов США и на изображениях оно выглядит не хуже своих более дорогих собратьев. Из известных характеристик 6-дюймовый дисплей 1080p и поддержка стандартного твердотельного накопителя M.2 2280, совместимость с Windows, Steam OS и фирменной разработкой AYANEO OS на базе Linux.

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Mendocino объединяет процессорные ядра Zen 2 и интегрированную графику RDNA 2, как и APU Aerith в портативной игровой консоли Valve Steam Deck, однако представители AMD объяснили, что Mendocino ориентирован на применение в недорогих ноутбуках массового сегмента, сложно сказать, как решение справится с играми, ведь до сих пор неизвестны его точные спецификации, в частности, сколько вычислительных блоков RDNA 2 предложит APU.

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Теоретически, даже при небольшом количестве CU, за счёт новой архитектуры интегрированная графика Mendocino может выступать не хуже младших интегрированных решений Vega, а они позволяют играть во многие современные и даже технически сложные проекты, со старыми играми, инди- и ретро-проектами проблем вообще не должно быть. Если всё будет так, AYANEO Air Plus определённо будет востребована у покупателей. Сроки появления консоли в продаже не уточняются, первые устройства с APU Mendocino ожидаются в четвёртом квартале.