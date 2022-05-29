Компания готовит новый контроллер PS5026-E26 с поддержкой PCIe 5.0.

В этом году на рынке ожидают первые потребительские твердотельные накопители с поддержкой PCIe 5.0, компания Intel уже выпустила совместимую платформу LGA1700 и процессоры Alder Lake, на подходе обновление с процессорами Raptor Lake, а также новая платформа AM5 от компании AMD. Как известно, AMD готовит три чипсета: X670E, X670 и B650 — поддержка PCIe 5.0 для видеокарт заявлена у старших вариантов X670/E, а вот поддержку нового интерфейса для накопителей способны обеспечить все варианты. Известная многим компания Phison тестирует образцы потребительских накопителей и недавно сообщала о сотрудничестве с AMD и Micron для ускорения создания экосистемы новых продуктов. На результат уже можно посмотреть.

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Phison в новом видео на YouTube продемонстрировала инженерный образец твердотельного накопителя со своим контроллером PS5026-E26 и новой флэш-памятью 3D TCL NAND от Micron. Накопитель тестировался с платформами AMD и Intel, платформа AMD основывалась на материнской плате ASUS ROG X670E HERO с прототипом процессора AMD Ryzen 7000 для настольных ПК, отмечает Wccftech. В случае с Intel, в видео можно было заметить плату GIGABYTE Z690 AERO D и MSI MEG Z690 GODLIKE.

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Уже на текущем этапе скорости последовательного чтения и записи достигают 12 ГБ/с и 10 ГБ/с соответственно, что является огромным преимуществом, даже относительно самых лучших накопителей PCIe Gen4, скоростные показатели которых достигают 7…7,5 ГБ/с.