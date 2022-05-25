Компьютер может проработать в автономном режиме около часа.

Технологии виртуальной реальности продолжают развиваться, появляются новые, более совершенные устройства и разработки, стремящиеся сделать метавселенные неотличимыми от реальности. Конечно, до такого уровня ещё далеко, но уже есть интересные решения, например, позволяющие пользователю не зависеть от стационарного компьютера, его можно встроить в гарнитуру, а можно просто «повесить» на пользователя. Такой вариант предлагает ZOTAC, на Computex 2022 компания представила VR GO 4.0 — обновлённый рюкзак-компьютер весом 5 кг с видеокартой NVIDIA RTX.

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С рюкзаком VR GO пользователь должен ощутить полное погружение за счёт большой свободы действий, расположенный на пользователе компьютер гарантирует постоянное и надёжное соединение с оборудованием. Новая версия VR GO получила аппаратное обновление, в составе мобильная платформа с процессором Intel Core i7-11800H и профессиональной мобильной видеокартой NVIDIA RTX A4500 16 ГБ. Ускоритель подойдёт для создателей контента в виртуальной, дополненной или смешанной реальности, а производительность профессионального решения в играх можно сравнить с GeForce RTX 3060.





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Производитель уделил внимание охлаждению и эргономике: реализовано равномерное распределение веса, удобные лямки-фиксаторы и износостойкие материалы. Естественно, не забыли о RGB подсветке. Система предлагает широкие возможности подключения, один выход HDMI, два DisplayPort 1.4, аудио-разъёмы, пять портов USB 3.1, один из которых Type-C, пару USB 3.0, есть поддержка Wi-Fi 6E и BT 5.2. В автономном режиме рюкзак может проработать до 50 минут, предусмотрена быстрая замена аккумуляторов, в комплекте есть две штуки ёмкостью 6000 мАч каждая, а также блок питания мощностью 330 Вт.