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Новый рекорд разгона DDR5-10100 установлен с модулями G.SKILL на материнской плате ASUS ROG
Снова отличился оверклокер lupin_no_musume.
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В новостях о рекордах разгона DDR5 с завидной частотой фигурирует профессионал из Гонконга под псевдонимом lupin_no_musume, заручившись поддержкой компаний G.SKILL и ASUS оверклокер продолжает движение уже за отметкой 10000 МТ/с — этот важный рубеж преодолел оверклокер Кован Янг (англ. Kovan Yang) с командой MSI, достигнув 10004 МТ/с. Позже рекорд обновил оверклокер HiCookie и команда GIGABYTE, тогда специалисту удалось покорить 10022 МТ/с. На этот раз lupin_no_musume подготовил мощный ответ, он совершил значительный рывок и умудрился снова добиться красивой комбинации 10100 МТ/с, сообщает ITHome.

Источник: CPU-Z Validator

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Как и прежде, одним из инструментов оверклокера была материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 APEX, рекордсменом стал модуль, изначально предназначенный для работы в режиме DDR5-6600 с задержкой CL34, в конечном итоге формула задержек выглядела следующим образом: 127-120-120-120-127-2 (tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR). Информация о рекорде доступна в статистике HWBot и на странице ASUS ROG в Weibo.

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Остаётся надеяться, что в обозримом будущем такие скорости станут доступны потребителям в стандартных продуктах, желательно с меньшими задержками и без монструозных систем охлаждения. Но пока сообщество думает не только о больших скоростях, но и ожидает снижения цен, которое предсказывали к середине, второй половине следующего года.

Источник:
HWBot
ASUS ROG в Weibo
ITHome
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#ddr5 #оперативная память #разгон #рекорды
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&lt;TopUpdate&gt;
13:58
да как бы всегда если разгоняли чисто память, то ставили одну отборную плашку. причем тут 24\7, это же экстримальные оверы.
Новый рекорд разгона DDR5-10100 установлен с модулями G.SKILL на материнской плате ASUS ROG
Сергей Боровой
13:56
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