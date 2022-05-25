Игровое подразделение компании Kingston продолжает расширять ассортимент оперативной памяти DDR5 и выпускает широкий диапазон новых модулей и комплектов Kingston FURY Beast DDR5 RGB. По скоростным характеристикам модули делятся на варианты 4800, 5200, 5600 и 6000 МТ/с, заявлены задержки CL38 и CL40. Что касается объёма, на рынке появятся единичные модули 8, 16 и 32 ГБ, а также парные комплекты на их основе суммарным объёмом до 64 ГБ.
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Модули Kingston FURY Beast DDR5 RGB выполнены в привычном для серии дизайне со стильными чёрными радиаторами, красивым выпуклым рельефным логотипом и настраиваемой RGB подсветкой в верхней части. Конструкция радиаторов претерпела некоторые изменения по сравнению с аналогичной серией прошлого поколения. В числе достоинств присутствует наличие фирменного программного обеспечения и технологий для точной синхронизации подсветки, сертификация совместимости с материнскими платами ведущих производителей, Intel XMP 3.0, технология Plug N Play, которая должна форсировать переключение на максимальную скорость работы. Стоимость и сроки доступности пока не уточняются.
- Источник:
- Kingston
- Cowcotland