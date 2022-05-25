Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Kingston представила модули и комплекты FURY Beast DDR5 RGB со скоростью до 6000 МТ/с
Одиночные и парные модули FURY Beast с настраиваемой подсветкой.
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3050 Gigabyte дешевле 40тр
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Игровое подразделение компании Kingston продолжает расширять ассортимент оперативной памяти DDR5 и выпускает широкий диапазон новых модулей и комплектов Kingston FURY Beast DDR5 RGB. По скоростным характеристикам модули делятся на варианты 4800, 5200, 5600 и 6000 МТ/с, заявлены задержки CL38 и CL40. Что касается объёма, на рынке появятся единичные модули 8, 16 и 32 ГБ, а также парные комплекты на их основе суммарным объёмом до 64 ГБ.

реклама

Модули Kingston FURY Beast DDR5 RGB выполнены в привычном для серии дизайне со стильными чёрными радиаторами, красивым выпуклым рельефным логотипом и настраиваемой RGB подсветкой в верхней части. Конструкция радиаторов претерпела некоторые изменения по сравнению с аналогичной серией прошлого поколения. В числе достоинств присутствует наличие фирменного программного обеспечения и технологий для точной синхронизации подсветки, сертификация совместимости с материнскими платами ведущих производителей, Intel XMP 3.0, технология Plug N Play, которая должна форсировать переключение на максимальную скорость работы. Стоимость и сроки доступности пока не уточняются.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU


Источник:
Kingston
Cowcotland
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ddr5 #оперативная память #kingston
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

addlink представила игровую оперативную память DDR5 объемом до 64 ГБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
22
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
10
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
78
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
6
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
16
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
19
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
10
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
119
Несколько способов заработка в интернете в 2022
14
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
24
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
20
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
19
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
10
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
16

Сейчас обсуждают

Provider
12:39
ааахаххахх!! ну ты то конечно поднялся тут на своих говностатьях! )))
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Infinity78
12:36
вы достали с этим мусором. вот серьезно. кому нужен этот гемор, кроме фриков? материнки от сарайляо. Прошивки, настройки, охлаждение. Фортуна-лотерея!
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Bernigan
12:35
Ну да, тут нельзя быть уверенным, в любой момент блин ситуация кардинально меняется. Вот и я подумал, закажу, вдруг потом вообще купить не смогу, а тут вон что. У тебя конечно пожёстче...
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Panzer Schwein
12:34
Эмоции и бизнес вещи несовместимые.
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Николай Врублевский
12:33
https://uniel.com/catalog/istochniki-sveta/lampy-svetodiodnye/led-a60-18w-4000k-e27-fr-plp01wh-karton/ Держи наши шаровары - может подойдут. Эту серию у нас(в России) уже лет 5 выпускают, вот только м...
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
Василий Сорокин
12:31
Так он так и написал. Или ты когда читал мозг отключил?
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
linux4ever
12:31
И? Там надо сравнивать количество передаваемых бит за такт.
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
Алексей Румянцев
12:26
обыкновенного фига, магаз купил за 1000 руб, он не может выставить ее по 900 руб, в убыток торговать не будет, так как всегда есть лох который её купит, ну или когда будет следующий завоз товара, там ...
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
djon3volta
12:26
А это сколько в Евро получается? 🤥 Поражаюсь этим московским бутиком мониторов 😂
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Xardazzz
12:26
а меня бы 30р/$ устроил. с чего бюджету плохо? с того что газ продаём по $1000+ вместо $250 год назад или нефть по $100+ вместо $45 заложенных в бюджете?
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем