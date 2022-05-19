Разработчики обещают дальнейшее увеличение производительности.

Проект RPCS3, эмулятор игровой консоли PlayStation 3 для настольных ПК, получил новое обновление, и оно определённо заслуживает внимания. Обновление принесло заметное улучшение производительности для множества игр, среди наиболее известных и получивших наибольший прирост FPS такие проекты, как Metal Gear Solid 4, Red Dead Redemption и Persona 5.

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Разработчикам удалось существенно оптимизировать эмуляцию блока SPU, устранив множество узких мест, следствием этого стала более эффективная загрузка графической части RSX. Первые тесты показывают увеличение производительности в ряде требовательных игр вплоть до 20%, в некоторых играх результат куда выше, так в Metal Gear Solid 4 на некоторых системах удалось поднять частоту кадров в 1,5 раза. Это уже не первое обновление, увеличивающее производительность, однако весь потенциал ещё не исчерпан. Разработчики наметили несколько направлений для дальнейшей работы и уже предварительно сообщают о дальнейших крайне положительных изменениях в следующих обновлениях.





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Также разработчикам удалось решить ещё несколько важных задач: устранена проблема с эмуляций Uncharted 1 и 2 на видеокартах NVIDIA и решены проблемы с HDMI аудио. Описание изменений и тесты в ряде игр можно увидеть в новом видео на официальном YouTube канале RPCS3.