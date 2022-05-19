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Презентация новых смартфонов Redmi 11T запланирована на следующую неделю
Устройства позиционируются как высокопроизводительные решения.
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Xiaomi расширяет линейку смартфонов Redmi, на 24 мая запланировано мероприятие бренда, где ожидается презентация сразу нескольких новых моделей для локального рынка. На данный момент из официальных тизеров известно о Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+, сообщается, что модели получат дисплей флагманского уровня, тройную камеру и будут основаны на новой производительной 5-нм системе MediaTek Dimensity 8100.

Источник: Xiaomi Redmi в Weibo

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Ожидается и базовый вариант Redmi Note 11T, пишет MySmartPrice, он вместе с другими моделями ранее был замечен в базах данных различных регуляторов и уже доступен на площадке JD.com для предзаказа. Модель 11T Pro успела побывать в Geekbench, устройство под номером 22041216UC в конфигурации с Dimensity 8100, 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 12 в одноядерном тесте получило оценку 4170 баллов, в многоядерном 6379 баллов, что является достойным результатом.

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Со ссылкой на заявления официальных представителей ITHome также передаёт, что новинки позиционируются как высокопроизводительные устройства, а согласно новостям от известного инсайдера мобильной индустрии DigitalChatStation (кит. 数码闲聊站), в серии Redmi Note 11T модели получат два типа аккумуляторов с быстрой зарядкой: мощностью 67 Вт и 120 Вт. Топовые версии смартфона получат 6,6-дюймовые дисплеи с частотой 144 Гц.

Источник:
Xiaomi Redmi в Weibo
ITHome
MySmartPrice
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#смартфоны #xiaomi #redmi
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