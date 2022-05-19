Устройства позиционируются как высокопроизводительные решения.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Xiaomi расширяет линейку смартфонов Redmi, на 24 мая запланировано мероприятие бренда, где ожидается презентация сразу нескольких новых моделей для локального рынка. На данный момент из официальных тизеров известно о Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+, сообщается, что модели получат дисплей флагманского уровня, тройную камеру и будут основаны на новой производительной 5-нм системе MediaTek Dimensity 8100.

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Ожидается и базовый вариант Redmi Note 11T, пишет MySmartPrice, он вместе с другими моделями ранее был замечен в базах данных различных регуляторов и уже доступен на площадке JD.com для предзаказа. Модель 11T Pro успела побывать в Geekbench, устройство под номером 22041216UC в конфигурации с Dimensity 8100, 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 12 в одноядерном тесте получило оценку 4170 баллов, в многоядерном 6379 баллов, что является достойным результатом.

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Со ссылкой на заявления официальных представителей ITHome также передаёт, что новинки позиционируются как высокопроизводительные устройства, а согласно новостям от известного инсайдера мобильной индустрии DigitalChatStation (кит. 数码闲聊站), в серии Redmi Note 11T модели получат два типа аккумуляторов с быстрой зарядкой: мощностью 67 Вт и 120 Вт. Топовые версии смартфона получат 6,6-дюймовые дисплеи с частотой 144 Гц.