Xiaomi расширяет линейку смартфонов Redmi, на 24 мая запланировано мероприятие бренда, где ожидается презентация сразу нескольких новых моделей для локального рынка. На данный момент из официальных тизеров известно о Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+, сообщается, что модели получат дисплей флагманского уровня, тройную камеру и будут основаны на новой производительной 5-нм системе MediaTek Dimensity 8100.
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Ожидается и базовый вариант Redmi Note 11T, пишет MySmartPrice, он вместе с другими моделями ранее был замечен в базах данных различных регуляторов и уже доступен на площадке JD.com для предзаказа. Модель 11T Pro успела побывать в Geekbench, устройство под номером 22041216UC в конфигурации с Dimensity 8100, 8 ГБ оперативной памяти и под управлением Android 12 в одноядерном тесте получило оценку 4170 баллов, в многоядерном 6379 баллов, что является достойным результатом.
Со ссылкой на заявления официальных представителей ITHome также передаёт, что новинки позиционируются как высокопроизводительные устройства, а согласно новостям от известного инсайдера мобильной индустрии DigitalChatStation (кит. 数码闲聊站), в серии Redmi Note 11T модели получат два типа аккумуляторов с быстрой зарядкой: мощностью 67 Вт и 120 Вт. Топовые версии смартфона получат 6,6-дюймовые дисплеи с частотой 144 Гц.
- Источник:
- Xiaomi Redmi в Weibo
- ITHome
- MySmartPrice