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Появились предполагаемые характеристики новой бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630
Урежут и графический процессор и память.
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В конце прошлого года NVIDIA выпустила несколько неожиданных новинок, в том числе, вернула в строй GeForce RTX 2060, добавив видеокарте больше памяти. Похоже, что компания готовит ещё один сюрприз в бюджетном сегменте, по информации ресурса VideoCardz, это будет GTX 1630, в основу которой ляжет хорошо известный 12-нм графический процессор TU117 семейства Turing.

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Новую версию TU117 под индексом 150 урежут до 512 CUDA-ядер, графический процессор будет работать в паре с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 12 Гбит/с, общая шина 64 бит. Потерю блоков в графическом процессоре попытаются компенсировать гораздо более высокой частотой 1800 МГц. Общая пропускная способность памяти снизится до 96 ГБ/с, что кажется не таким существенным на фоне GTX 1650 с GDDR5 памятью, но вот относительно версии с GDDR6 потери двукратные. Энергопотребление модели составит 75 Вт.

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По информации ресурса выпустить видеокарту планируют 31 мая, вероятно, объявить об этом могут во время выставки Computex 2022. Как ожидается, модель составит конкуренцию AMD Radeon RX 6400, она может привлечь покупателей с системами без поддержки PCIe 4.0, который желателен для раскрытия всего потенциала младшей видеокарты AMD. Относительно младших видеокарт NVIDIA семейства Pascal новинка отличается наличием нескольких интересных технологий, среди них Variable Rate Shading (VRS).

Источник:
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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