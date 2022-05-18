Компания GIGABYTE накануне представила игровой ноутбук на базе новейшего мобильного процессора Intel Alder Lake-HX — это AORUS 17X. В максимальной конфигурации модель предлагает 16-ядерный Intel Core i9-12900HX и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (130 Вт). Среди особенностей ноутбука производитель выделяет наличие технологии для переключения видеокарты, которая без всяких нюансов позволит задействовать либо интегрированное в процессор ядро для экономии энергии, либо дискретную видеокарту, также подчёркивается применение системы охлаждения с шестью тепловыми трубками и отличное для своего класса сочетание веса, габаритов и диагонали дисплея.
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Что касается дисплея, GIGABYTE отмечает применение печатной платы особой, изогнутой конструкции, что позволило уменьшить нижнюю рамку экрана на 30% и добиться 90% соотношения площади экрана к корпусу. В результате, ноутбук удалось оснастить 17-дюймовым дисплеем при сохранении размеров корпуса, как у 15-дюймового ноутбука. Дисплей выполнен по технологии IPS, обладает разрешением FHD и высокой частотой обновления 360 Гц.
Ещё любителей игр должна привлечь клавиатура с небольшим ходом клавиш, быстрым откликом, наличием Anti-Ghosting и N-Key Rollover. Присутствует настраиваемая RGB-подсветка и объёмный звук DTS Sound Unbound.
- Источник:
- GIGABYTE