Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Ноутбук GIGABYTE AORUS 17X предлагает Core i9-12900HX и 90% соотношение площади экрана к корпусу
новый игровой ноутбук получил отличное сочетание веса, размеров и диагонали дисплея.
анонсы и реклама
RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке
<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>
Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
RTX 3060 Ti дешевле 70 тр в Регарде
Источник: GIGABYTE

Компания GIGABYTE накануне представила игровой ноутбук на базе новейшего мобильного процессора Intel Alder Lake-HX — это AORUS 17X. В максимальной конфигурации модель предлагает 16-ядерный Intel Core i9-12900HX и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (130 Вт). Среди особенностей ноутбука производитель выделяет наличие технологии для переключения видеокарты, которая без всяких нюансов позволит задействовать либо интегрированное в процессор ядро для экономии энергии, либо дискретную видеокарту, также подчёркивается применение системы охлаждения с шестью тепловыми трубками и отличное для своего класса сочетание веса, габаритов и диагонали дисплея.

Источник: GIGABYTE

реклама

Что касается дисплея, GIGABYTE отмечает применение печатной платы особой, изогнутой конструкции, что позволило уменьшить нижнюю рамку экрана на 30% и добиться 90% соотношения площади экрана к корпусу. В результате, ноутбук удалось оснастить 17-дюймовым дисплеем при сохранении размеров корпуса, как у 15-дюймового ноутбука. Дисплей выполнен по технологии IPS, обладает разрешением FHD и высокой частотой обновления 360 Гц.


анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули
Цены 3070 идут к 70 тр - смотри
Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-25% от цены 3060 - криптозима торжествует
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 Ti дешевле 100 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке

Ещё любителей игр должна привлечь клавиатура с небольшим ходом клавиш, быстрым откликом, наличием Anti-Ghosting и N-Key Rollover. Присутствует настраиваемая RGB-подсветка и объёмный звук DTS Sound Unbound.

Источник:
GIGABYTE
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #nvidia #ноутбуки #gigabyte
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
Intel показала видеокарты Arctic Sound-M
Новый ASUS ROG Strix SCAR 17 SE получил 16-ядерный Intel Core i9-12950HX с частотой до 5,2 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
44
McDonald's продаёт активы российской компании за $1.4 млрд и прощается с российским рынком
39
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
14
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
20
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
30
Недорогие процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
8
Рогозин заявил, что "Роскосмос" готов взять под контроль предприятия, принадлежащие иностранцам
20
Дефицит смартфонов и ПК в РФ отменяется – правительство нашло решение проблемы поставок электроники
11
Прохладно принятая игроками Total War Warhammer 3 закономерно растеряла практически весь «онлайн»
+
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
8
ASUS фиксирует падение спроса на видеокарты со стороны майнеров до нуля, но снижения цен не будет
2
Видеокарты Radeon RX 6000 яляются самыми выгодными для покупки по соотношению цены и производительности
7
На что способен новый бюджетный CPU Ryzen 3 4100 в реальных играх – разочарование года в тесте RGHD
12
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
11
44 смартфона Samsung получили поддержку функции расширения ОЗУ на 2-8 ГБ
9
Руководитель SSD бизнеса Kingston в регионе EMEA ожидает, что NVMe SSD станут обязательными для игр
2
Инсайдер уточнил возможные характеристики GeForce RTX 4090 — 16128 CUDA-ядер и TDP 450 Вт
6
Американские и европейские чиновники хотели бы избежать злоупотреблений субсидиями в полупроводниковой отрасли
1
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Видеокарты дешевеют на фоне снижения курса доллара и коллапса на рынке криптовалют
7

Популярные статьи

Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
4
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
90
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
87
История игр про выживание
4
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
2

Сейчас обсуждают

Anakeen
11:29
Нет, он краску купил, чтобы баню покрасить. Но вот уже скоро урожай помидоров с огурцами, тогда и возьмет бартером.
Биткоин перешёл к падению на фоне падения экономики США – положение на утро 16 мая 2022 года
KashtanPalash
11:28
В данном случае не могу не согласиться, поскольку без всякого рейтрейсинга 3080 превосходит 6900 на 5% в 4К по тестам хардвейранбоксинг, 50 игр всего в сумме, разумеется четко есть понимание что есть ...
AMD считает, что Radeon RX 6000 превосходят по соотношению цена/производительность модели NVIDIA
Anakeen
11:27
А бывает закажешь с Алика одно, а приходит GTS 450.
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
pavel80
11:26
Опять Пеникс появился - бот эксельный.
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
Антон вырезай его
11:24
перевод: я люблю осликов
Майнеры в Махачкале больше года нелегально использовали насосную станцию как энерго-донора для фермы
OgoGoLog
11:23
Хехехехехе, первый раз. Завидую. Вы ещё не познали всей глубины excel-тестирования и "отдувания" одного мидл проца или видиокарты за всю линейку от топа до бюджета.
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
Anakeen
11:23
Умственного труда, ага...
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 40 000р
quid irrumabo
11:23
Разделяй и властвуй!))))
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
Антон вырезай его
11:22
перевод: я только что е бал осла, пока шел дождик
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
AlexZ Rus
11:22
ты читать не умеешь чушка не мытая? написал отправил домой. ну а я играю на ATX TT CORE v51, Seasonic core GX 650W Gold, i9 9900KF stock -0.02v CO ID-Cooling ZoomFlow360 RGB MSI z390 mpg gaming edge...
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем