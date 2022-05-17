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Новый ASUS ROG Strix SCAR 17 SE получил 16-ядерный Intel Core i9-12950HX с частотой до 5,2 ГГц
Охлаждать ноутбук будет огромная испарительная камера и четыре радиатора, применяется жидкий металл.
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ASUS представила новый мощный игровой ноутбук ROG Strix SCAR 17 Special Edition (SE) на основе Intel Core i9-12950HX — этот 16-ядерный процессор для ноутбуков основан на кристалле от лучших настольных моделей Alder Lake-S. Инженерам ASUS удалось улучшить стандартные спецификации и добиться максимального повышения частоты до 5,2 ГГц при повышении энергопотребления до 175 Вт, но возможно такое, когда дискретная видеокарта не задействована. В максимальной конфигурации ноутбук предлагает GeForce RTX 3080 Ti, её мощность может повышаться до 175 Вт за счёт технологии DynamicBoost, также лучшая из конфигурация предлагает 32 ГБ DDR5-4800 и RAID-0 массив из пары SSD накопителей PCIe Gen4 по 2 ТБ каждый.

Источник: ASUS PressePortal

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Столь мощная конфигурация требует серьёзного подхода к охлаждению и ASUS заверяет, что ROG Strix SCAR 17 SE готов к длительным игровым сессиям, подкрепляя это заявление интересными фактами о системе охлаждения: используется массивная испарительная камера, покрывающая 48,8% материнской платы, четыре радиатора с тонким оребрением, обновлённые вентиляторы и жидкий металл, как для центрального, так и для графического процессора. Среди других основных характеристик стоит отметить 17,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением WQHD или FHD и частотой обновления 240 Гц или 360 Гц соответственно, оба варианта обладают откликом 3 мс, поддерживают Adaptive-Sync и Dolby Vision.

Источник: ASUS Republic of Gamers

В дизайне ASUS ROG Strix SCAR 17 SE используются присущие серии RGB-подсветка, сменные защитные панели и металлический корпус, но специальная версия отличается наличием на корпусе графики, нанесённой стойкими чернилами, переливающимися разными цветами под ультрафиолетом, при обычном свете чернила практически не видны. ROG Strix SCAR 17 SE ожидается в Европе по цене от 3199 евро.

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Источник:
ASUS Republic of Gamers
ASUS PressePortal
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